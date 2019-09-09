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Милонов предложил проверить Билана на наркотики после «неадекватного» выступления в Самаре

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Милонов предложил проверить Билана на наркотики после «неадекватного» выступления в СамареМосква, 9 сентября. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил проверить певца Диму Билана на содержание в его организме наркотических веществ после того, как зрители на концерте в Самаре отметили весьма странное поведение исполнителя. 

«Следует проверить господина Билана на предмет зависимости. Если она у него имеется, следует его лечить, если он участвует в мероприятиях, организованных из средств бюджета», — заявил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что наркотики и российская сцена — вещи несовместимые, сообщают «Известия».

Концерт, посвященный Дню города, прошел в Самаре 8 сентября на площади Куйбышева. Во время выступления Билана зрители отметили странное поведение артиста. Жителей Самары выступление певца даже испугало.

Исполнитель подозрительно медленно пел и делал нехарактерные для себя движения. Кроме того, у него был блуждающий взгляд, а общение с публикой было невнятным.

В конце концов Билан просто сел на край сцены и начал медленно опустошать бутылку воды.

Жителей Самары такое «поздравление» с Днем города не устроило, и они потребовали от властей Самары принести им извинения за «неадекватного» Билана на сцене.

Ни сам певец, ни его представители на заявление Милонова, как и на ситуацию с концертом в Самаре, пока не отреагировали.

Публика уже не в первый раз подозревает артиста в употреблении наркотических веществ. Зрители «живых» концертов звезды часто отмечают его странное поведение и совершенное нежелание петь.

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Источник: Известия
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