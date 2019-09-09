Киев повышает украинцам пенсии, но отнимает у безработных пособия

Правительство Украины объявило о реализации новой социальной программы, в рамках которой местным пенсионерам будут увеличены суммы выплат за так называемую «выслугу лет», а инвалиды смогут рассчитывать на дополнительные льготы для погашения задолженности по услугам ЖКХ.
Одновременно официальный Киев планирует лишить лиц без определенных занятий даже минимального пособия по безработице. В отдельных регионах на территории от Ужгорода до Мариуполя соответствующие «пилотные проекты» уже дали свои результаты. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.
Житель Чернигова Алексей Безмен получил письмо из управления районной социальной службы. В послании тридцатилетнему адресату было заявлено, что уже с октября нынешнего года он не сможет рассчитывать на ежемесячное содержание в размере 1700 гривен (примерно 4,5 тысячи рублей, — Прим. ФАН), поскольку «у государства нет денег на содержание работоспособных людей, не желающих искать работу».
«Фактически меня назвали тунеядцем, хотя на бирже труда я находился всего три месяца, — сказал Алексей в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Мне и вправду предлагали работу, но она заключалась либо в опиливании деревьев, либо в уборке урожая на частных фермерских предприятиях. Учитывая, что по образованию я — юрист, а по состоянию здоровья не гожусь для физического труда, от таких предложений я отказывался».
Но нет худа без добра: уже через несколько дней после указанного события на адрес семейства Безмен пришло еще одно письмо, где чиновники сообщили, что официальный Киев готов предоставить бабушке и матери Алексея относительно солидную прибавку к пенсии.
«Вы можете потратить эти деньги на оплату коммунальных услуг или просто сделать себе и своим родным подарок», — говорилось в рекламном приложении к письму.
«Я вот теперь не могу взять в толк, где моя семья потеряла, а где обрела», — философски замечает безработный Безмен.
Не менее показательная история произошла и с киевлянкой Ольгой Годецкой (имя изменено. — Прим. ФАН.). Потерявшей год назад работу женщине местная биржа труда отказала в начислении необходимого пособия, но внезапно «исправилась» и выделила ей повышенную пенсионную ставку. Все дело в том, что Ольга является инвалидом второй группы и автоматически попадает под положение об увеличении суммы денежных субсидий по ЖКХ.
«В итоге я вышла на «нулевую отметку» и теперь буду платить за «коммуналку» те же деньги, что и раньше», — резюмировала она.
Согласно официальной информации, уже с 1 октября нынешнего года потенциальный получатель субсидии должен в течение месяца подтвердить свое право на ежемесячную государственную помощь, а безработный гражданин, состоящий на учете в службе соцзащиты более трех месяцев — добровольно отказаться от упомянутой помощи. В противном случае деньги пенсионеров будут возвращены на счета министерства социальной политики, а безработных ждут крупные штрафы.
«Сейчас мы разрабатываем механизмы изменений в правила получения субсидий, — заявил журналистам в Киеве представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус. — Деньги на эти цели мы получим за счет отмены несправедливо розданных льгот».
Кстати, на вопрос, каким именно образом власти будут возвращать «несправедливо розданные» средства, высокопоставленный чиновник не ответил.
«Лично мне кажется, что, таким образом официальный Киев пытается сделать хороший пиар-ход: пенсионеры явно будут довольны прибавке к выплатам, а лица без определенных занятий в очередной раз отправятся на заработки за рубеж, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей киевский социальный психолог Елена Мильто. — В данном конкретном случае можно говорить о том, что новый проект властей обречен на успех. Большинство людей преклонного возраста в нашей стране будут благодарны даже за несколько дополнительных гривен к своей пенсии – вне зависимости о того, каким именно образом эти гривны будут им начислены. Соответственно, выступать против подобной социальной политики станут единицы».