Киев повышает украинцам пенсии, но отнимает у безработных пособия

Правительство Украины объявило о реализации новой социальной программы, в рамках которой местным пенсионерам будут увеличены суммы выплат за так называемую «выслугу лет», а инвалиды смогут рассчитывать на дополнительные льготы для погашения задолженности по услугам ЖКХ.

Одновременно официальный Киев планирует лишить лиц без определенных занятий даже минимального пособия по безработице. В отдельных регионах на территории от Ужгорода до Мариуполя соответствующие «пилотные проекты» уже дали свои результаты. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Житель Чернигова Алексей Безмен получил письмо из управления районной социальной службы. В послании тридцатилетнему адресату было заявлено, что уже с октября нынешнего года он не сможет рассчитывать на ежемесячное содержание в размере 1700 гривен (примерно 4,5 тысячи рублей, — Прим. ФАН), поскольку «у государства нет денег на содержание работоспособных людей, не желающих искать работу».

«Фактически меня назвали тунеядцем, хотя на бирже труда я находился всего три месяца, — сказал Алексей в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Мне и вправду предлагали работу, но она заключалась либо в опиливании деревьев, либо в уборке урожая на частных фермерских предприятиях. Учитывая, что по образованию я — юрист, а по состоянию здоровья не гожусь для физического труда, от таких предложений я отказывался».

Но нет худа без добра: уже через несколько дней после указанного события на адрес семейства Безмен пришло еще одно письмо, где чиновники сообщили, что официальный Киев готов предоставить бабушке и матери Алексея относительно солидную прибавку к пенсии.

«Вы можете потратить эти деньги на оплату коммунальных услуг или просто сделать себе и своим родным подарок», — говорилось в рекламном приложении к письму.

«Я вот теперь не могу взять в толк, где моя семья потеряла, а где обрела», — философски замечает безработный Безмен.

Не менее показательная история произошла и с киевлянкой Ольгой Годецкой (имя изменено. — Прим. ФАН.). Потерявшей год назад работу женщине местная биржа труда отказала в начислении необходимого пособия, но внезапно «исправилась» и выделила ей повышенную пенсионную ставку. Все дело в том, что Ольга является инвалидом второй группы и автоматически попадает под положение об увеличении суммы денежных субсидий по ЖКХ.

«В итоге я вышла на «нулевую отметку» и теперь буду платить за «коммуналку» те же деньги, что и раньше», — резюмировала она.

Согласно официальной информации, уже с 1 октября нынешнего года потенциальный получатель субсидии должен в течение месяца подтвердить свое право на ежемесячную государственную помощь, а безработный гражданин, состоящий на учете в службе соцзащиты более трех месяцев — добровольно отказаться от упомянутой помощи. В противном случае деньги пенсионеров будут возвращены на счета министерства социальной политики, а безработных ждут крупные штрафы.

«Сейчас мы разрабатываем механизмы изменений в правила получения субсидий, — заявил журналистам в Киеве представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус. — Деньги на эти цели мы получим за счет отмены несправедливо розданных льгот».

Кстати, на вопрос, каким именно образом власти будут возвращать «несправедливо розданные» средства, высокопоставленный чиновник не ответил.