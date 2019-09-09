Наказание за вмешательство в выборы могут ужесточить в РФ из-за Google и Facebook

Москва, 9 сентября. Наказание за нарушение выборного законодательства могут ужесточить в России из-за Google и Facebook. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Адальби Шхагошев.

Ранее, комментируя обвинения во вмешательстве во внутренние дела России, Google заявил о поддержке «ответственной» политической рекламы, соответствующей местным законам. Согласно позиции Facebook, ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут местные рекламодатели.

«Знаменитое «окей, Google» не соответствует тому ответу, который они дали: он разорванный, половинчатый. Они говорят, что имеют право заниматься политической рекламой. Да, это так, но мы хотим понять, почему это было сделано в день тишины», — отреагировал Шхагошев на ответ компании.

Ответ на аналогичный вопрос хотелось бы услышать и от Facebook, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

«Закон был нарушен, и нам бы хотелось узнать причины. Это подвинутые компании, они не могут не понимать, чего мы от них хотим», — добавил депутат.

Он также обратил внимание, что «самый легкий вариант решения проблем — это диалог».

«Приглашение принять участие в заседании комиссии будет направлено представителям компаний в краткосрочной перспективе. И Google, и Facebook, на мой взгляд, больше заинтересованы в том, чтобы этот разговор с членами комиссии состоялся», — указал парламентарий.

При этом собеседник ФАН уточнил, что не исключает выработки решения и без участия данных компаний в обсуждении.

«Если бы без диалога принимались какие-либо меры, например, ужесточение ответственности за подобные нарушения, конечно, эти компании, в первую очередь, сказали бы, что мы действуем очень жестко, даже не даем возможности объясниться. Такую возможность мы даем сегодня. Но, если они от нее откажутся, я не исключаю, что законодательство может измениться в этом вопросе», — подытожил Шхагошев.

Напомним, согласно статье 5.10 КоАП РФ, штрафы за предвыборную агитацию в запрещенный период составляют от одной тысячи до 1,5 тысячи рублей для граждан, от двух до пяти тысяч для должностных лиц и от 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что Google публиковал политическую рекламу в день выборов в России, что можно расценить как вмешательство во внутренние дела России. По его мнению, Запад отрабатывает различные способы влияния на электоральные процессы перед выборами 2021 и 2024 года.

Кроме того, о наличии политической рекламы на данных сайтах в единый день голосования, когда она запрещена, сообщал и Роскомнадзор.