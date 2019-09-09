Путин обсудил с Миллером поставки газа на Украину и в Китай. События дня. ФАН-ТВ

Итоги 8 сентября В России подводят итоги единого дня голосования. Окончательные данные будут чуть позже, но о некоторых результатах уже можно говорить смело. Это касается, например, губернаторов. Их выбирали жители 16 регионов страны. Поддержали россияне действующих руководителей и тех, кто шел на выборы с приставкой «врио». Так главой Забайкальского края стал Александр Осипов, Республики Алтай — Олег Хорохордин, Мурманской области — Андрей Чибис. В Санкт-Петербурге свыше 64% избирателей поддержали временно исполняющего обязанности Александра Беглова. В 13 регионах страны 8 сентября выбирали депутатов Законодательных собраний. В большинстве победу одержала «Единая Россия». А еще за несколько месяцев до выборов особое внимание привлекала избирательная кампания в Мосгордуму. Оппозиция негодовала, что до голосования не допустили их кандидатов. Однако только тех, кто грубо нарушал правила. Но 19 депутатских мест из 45 займут как раз оппозиционеры из КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». Окончательная явка на выборах составила более 41%. В прошлом же году в единый день голосования она была ниже — 37,5%. Однако без иностранного вмешательства не обошлось. В день тишины и в сам день выборов в Facebook и Google появилась политическая реклама. А это по российскому законодательству запрещено. Как заявил заместитель главы ЦИК нашей страны Николай Булаев, это явное вмешательством во внутренние дела России. Специальная комиссия проведет собственное расследование по этому факту. Но в целом 8 сентября, по словам главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, прошло в спокойной обстановке.

Встреча Путина и Миллера С Ямала через Монголию и в Китай. Эта схема поставки газа непростая, но вполне реальная. Президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера рассмотреть ее в ходе сегодняшней встречи. Это еще один возможный маршрут. В 2014 году Россия и Китай договорились о поставках газа, по так называемому восточному маршруту. В течение 30 лет по газопроводу «Сила Сибири» наша страна будет отправлять в Пекин по 38 млрд кубометров газа ежегодно. Поставки, предположительно, начнутся уже 1 декабря этого года. В ходе встречи Путин и Миллер обсудили украинских и европейских потребителей российского газа. 11 млрд кубометров голубого топлива, именно столько «Газпром» в ближайшее время закачает в подземные хранилища Европы. Это больше чем в два раза превышает прошлогодние показатели. Ажиотаж не на пустом месте! Дело в том, что транзит российского газа через Украину вскоре может прекратиться. В этом году заканчивается контракт, а Москва и Киев не могут договориться о его продлении. И еще один важный вопрос — как Украина будет закупать газ у России? Напрямую или же реэкспортировать у европейских перекупщиков? Второй вариант гораздо дороже.