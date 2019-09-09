Подведение итогов муниципальных выборов в Петербурге затянулось из-за жалоб «оппозиции»

Санкт-Петербург, 9 сентября. «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в государственную автоматизированную систему «Выборы» итоги голосования на выборах муниципальных депутатов Петербурга. В совместном заявлении партий говорится, что «промедление с обработкой протоколов» происходит якобы на тех участках, где побеждают их кандидаты.

При этом ранее глава ЦИК Элла Памфилова призвала петербургский городской избирком не торопиться с подведением результатов голосования на выборах муниципальных депутатов и внимательно рассмотреть все поступившие жалобы. Она подчеркнула, что итоги нужно оглашать только после того, как все ситуации разберут и прояснят.

Теперь же оппозиция пытается нагнетать ситуацию вокруг итогов выборов муниципальных депутатов в Северной столице, якобы забывая о просьбе главы ЦИК, передают «Невские новости».

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что сейчас в ИКМО «Смольнинское» проходит заседание, где рассматривают жалобы на ход голосования в Петербурге, поданные самими оппозиционерами. В связи с этим неясно, с чем связаны претензии оппозиции, отметил собеседник агентства. По словам источника, результаты голосования на выборах муниципальных депутатов в Петербурге начнут вводить в систему «Выборы» в ближайшее время.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Петербурге проходили выборы губернатора города и муниципальных депутатов. Сообщалось, что всего на работу избиркомов в Петербурге поступила 181 жалоба. Шесть из них касались губернаторских выборов, остальные — процесса избрания муниципальных депутатов, причем большинство из них связаны с «оппозицией». Наиболее активно помешать проведению единого дня голосования в Петербурге пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.