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Матвиенко назвала заслуженной победу Беглова на губернаторских выборах в Петербурге

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Матвиенко назвала заслуженной победу Беглова на губернаторских выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала победу Александра Беглова на губернаторских выборах в Петербурге заслуженной.

Матвиенко отметила, что для нее итоги выборов губернатора Петербурга не были неожиданностью. По ее словам, он была уверена, что Беглов победит в первом туре.

«Поверьте, никто ему эту победу на блюдечке с голубой каемочкой не принес. Он, что называется, отпахал эту кампанию», — добавила спикер Совфеда, напомнив, что Беглов активно встречался с петербуржцами, откликался на их обращения и многое сделал в тот период, когда занимал должность врио главы Северной столицы.

Кроме того, программа, с которой Беглов пошел на выборы, абсолютно реалистична и отвечает запросам петербуржцев, подчеркнула Матвиенко. Она уверена, что представленная избранным губернатором программа будет реализована, сообщил «Петербургский дневник».

Александр Беглов набрал на губернаторских выборах в Петербурге 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков, сообщил горизбирком.

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Источник: ТАСС
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