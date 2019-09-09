Автомобильный завод под Дамаском полностью вернулся к работе после войны — видео ФАН

Полностью вернулся к работе в прежних довоенных объемах автомобильный завод в промышленном городе Адра, находящемся недалеко от Думы к северо-востоку от Дамаска. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии отправился на данный объект и зафиксировал на фото и видео новые свидетельства налаживания ситуации в арабской республике.

Сотрудники автомобильного завода SIAMCO в основном занимаются сборкой минивэнов различных комплектаций. Как рассказал репортеру ФАН один из представителей руководства, предприятие работает на удовлетворения потребностей любого покупателя, пожелавшего приобрести машину данного типа.

По словам директора завода, маркетинговый отдел регулярно отслеживает потребности покупателей, что необходимо для постоянной оптимизации производственного процесса.

Он также добавил, что каждый изготовленный на их предприятии автомобиль проходит обязательную проверку на специальном полигоне и в специальных камерах, чтобы не допустить брака в производстве. В день завод собирает в сумме порядка 40 машин.

Ранее между Адрой и соседней Думой пролегала линия фронта, что, конечно, серьезно осложняло деятельность предприятия. Боевики-исламисты, в том числе из состава «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), сохраняли свой анклав в Восточной Гуте почти с самого начала конфликта и на протяжении почти всей его длительности. Он был зачищен Сирийской арабской армией (САА) под прикрытием ВКС РФ весной 2018 года.

До этого наш спецкорреспондент посещал и другие предприятия в окрестностях сирийской столицы, которые вернулись к полноценной работе после ожесточенной фазы войны. Так, он побывал на Дамасском текстильном заводе по изготовлению носков и нитей, который расширяет штат в надежде вернуться на мировой рынок, и на производстве кофе и чая на фабрике, тоже находящейся в Адре.

1 Организация запрещена на территории РФ.