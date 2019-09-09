Канделаки посоветовала Катамадзе не плевать «в колодец, из которого пьешь»

Москва, 9 сентября. Известная российская телеведущая Тина Канделаки прокомментировала вновь проснувшуюся любовь к России у грузинской певицы Нино Катамадзе. Артистка заявила, что любит россиян, хотя еще совсем недавно бойкотировала Россию из-за беспорядков в Тбилиси.

«Недолгой была разлука. Очевидно, что музыкальный рынок для артистов из Грузии и Украины находится в России. Так что плевать в колодец, из которого пьешь, крайне недальновидно», — пишет Канделаки в Telegram.

Телеведущая заявила, что отношения между Москвой и Тбилиси рано или поздно наладятся, а вот политические высказывания артистов им еще аукнутся. Свой пост Канделаки завершила, иронично перефразировав известный рекламный слоган: «Иногда лучше петь, чем говорить».

Напомним, что ранее Катамадзе отменила концерт в Москве и заявила, что больше не будет выступать в России по политическим соображениям. Этому предшествовали антироссийские выступления в Тбилиси, организованные местной оппозицией.

Речь идет о беспорядках, вспыхнувших 20 июля во время сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией в интересах безопасности россиян. Отметим, что ряд грузинских отелей уже потребовали от властей компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов.