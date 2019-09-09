Д'Артаньян убедился в надежной защите прав граждан на выборах в РФ

Москва, 9 сентября. Почетный сенатор Франции, председатель Общества мушкетеров Арманьяка Амери де Монтескью д’Артаньян оценил состоявшийся единый день голосования в России. Своим мнением он поделился на пресс-конференции в Москве, где зарубежные эксперты подвели итоги наблюдения за выборами в РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Амери де Монтескью д’Артаньян наблюдал за ходом голосования в Вологодской области. Он отметил, что в каждой стране есть свои требования и процедура проведения выборов. Французский сенатор подчеркнул, что оценивать ход народного волеизъявления можно лишь в соответствии с законами государства, а также добавил, что, наблюдая за единым днем голосования, убедился в надежной защите прав граждан на выборах в РФ.

«Бросается в глаза стремление России модернизировать систему голосования. Во Франции избиратели и общественность испытывают некоторые сомнения по поводу голосования через Интернет, поскольку, по мнению ряда экспертов, есть риск нарушения анонимности, либо изменения результатов. Но по мере того, как я наблюдал за голосованием в РФ, нам убедительно продемонстрировали, как надежно защищаются права гражданина», — сказал Амери де Монтескью д’Артаньян.

По его мнению, основной проблемой выборов в разных странах является явка избирателей. Наблюдатель призвал обратить на это внимание. Комментируя возможное вмешательство из-за рубежа в выборный процесс, французский сенатор отметил, что необходимо внимательнее присмотреться к финансированию избирательных кампаний.

Подробнее о мнении иностранных наблюдателей о едином дне голосования в России читайте в материале Федерального агентства новостей.