РКН передал Совфеду информацию о вмешательстве Google и Facebook в российские выборы

Москва, 9 сентября. Роскомнадзор передал комиссии Совета Федерации по иностранному вмешательству всю информацию о политической рекламе, которую распространяли Google и Facebook в период выборов. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский.

Напомним, что еще до выборов Роскомнадзор предупредил Google, YouTube, Instagram и Facebook о недопустимости размещения в России политической рекламы 7 и 8 сентября. Однако это предупреждение было проигнорировано.

В свое оправдание руководство Facebook заявило, что вся ответственность лежит на рекламодателях, а не модераторах, хотя глава РКН Александр Жаров считает, что социальная сеть могла быстро отреагировать, если бы хотела. В качестве примера он привел решение модераторов Facebook заблокировать аккаунт Мосгоризбиркома по жалобе одного из пользователей. При этом политическую рекламу, размещать которую в единый день голосования запрещено российским законодательством, компания убирать не стала.

Напомним, что 8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Окончательная явка на выборах в среднем по России составила 41,2%.