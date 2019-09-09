Матвиенко рассказала, при каком условии будет выдвигаться на пост спикера Совфеда

Москва, 9 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сама не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Она добавила, что может занять его вновь только при условии, если сенаторы сочтут это необходимым.

В соответствии с регламентом Совфеда, необходимо переизбрать спикера верхней палаты парламента РФ в том случае, если в регионе председателя Совета Федерации проходят губернаторские выборы.

«Что касается моего возможного переизбрания председателем Совета Федерации, то я сама никогда ни на что не претендовала, никуда не просилась, не писала никаких заявлений. Если члены Совета Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила свою работу в этом качестве, я сочту за честь», — сказала Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Она также призвала дождаться завершения необходимых процедур по итогам выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Напомним, 8 сентября Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге. В Северной столице в единый день голосования проходили выборы губернатора города и муниципальных депутатов.

По итогам обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков, на выборах главы Петербурга лидирует самовыдвиженец Александр Беглов. За него проголосовали 64,45% избирателей, сообщили в горизбиркоме.