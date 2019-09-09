МО Смольнинское не может подвести итоги выборов из-за скандалиста Вишневского

Санкт-Петербург, 9 сентября. Члены избирательной комиссии МО Смолинское подсчитывают последние протоколы и вводят итоги в систему ГАС «Выборы». При этом от работы их отвлекает глава фракции «Яблоко» в петербургском Заксе Борис Вишневский, выдвигающий обвинения в «фальсификациях».

Жители Северной столицы в минувшее воскресенье выбирали губернатора Северной столицы и муниципальных депутатов. Задержка с оглашением результатов в МО Смолинское связана с тем, что протоколы — многомандатные и при подсчете голосов максимально неудобные. В таких бюллетенях, как объяснили работники комиссии, избиратели ставят по нескольку отметок.

Мешают процессу провокации Вишневского, который, не дожидаясь окончания процесса, выдвигает обвинения в «фальсификациях» и тормозит работу комиссии. По его словам, «Яблоко» одерживает победу в нескольких округах, и, вероятно, это действительно так. Однако излишняя эмоциональность парламентария лишь тормозит процесс подсчета. Очевидно, он просто стремится привлечь внимание к своей персоне.

Отметим, что наряду с Вишневским активно сорвать выборы в Петербурге пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник и Андрей Пивоваров. Серьезных нарушений во время голосования не зафиксировали, а нарушения на муниципальных выборах касались, в основном, представителей «оппозиции».

Как сообщили ранее в горизбиркоме, самовыдвиженец Александр Беглов набрал на губернаторских выборах в Петербурге 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, набравшая 16,84% голосов. Следом идет Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.

Явка на выборах составила 30,08%. Избирательные участки в единый день голосования суммарно посетили 1 миллион 133 тысяч человек.