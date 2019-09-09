Митинг общественной платформы ГОЛ прошел в Петербурге. ФАН-ТВ 

«Вместе сможем», «Нет провокациям и беспорядкам», «Что ты сделал для страны?» Под таким лозунгами на площади Ленина в Петербурге прошел согласованный митинг. Организаторы — общественная платформа ГОЛ «Государство. Общество. Личность». По их мнению, будущее России зависит от каждого из нас. В поддержу институтов гражданского общества выступили Александр Малькевич, Николай Стариков, Виталий Милонов и Андрей Ургант.

По мнению организаторов, построение сильного и справедливого гражданского общества — один из приоритетов развития России. Только общество зрелых и ответственных граждан способно на диалог с властью. Игнорировать социально-политические проблемы больше нельзя, время включиться в конструктивную дискуссию. Николай Стариков уверен, что любой гражданин, участвующий в политической жизни России должен ответить себе на вопрос, что каждый из нас сделал для страны и как только ответ придет, ситуация в стране изменится.

«Мы собрались с вами, чтобы поговорить куда более широко о том, как гражданское общество может, и главное, должно участвовать в деле улучшения ситуации в стране. Мы с вами видели массовые беспорядки, попытки организовать провокации и в нашем городе, и в Москве. Конечно, все это не вызывает у нас не только поддержки, но и симпатии. Ведь выборы должны быть институтом, который укрепляет государство. Между тем, многие общественные и политические силы пытаются сделать из выборов инструмент ослабления государства, с чем мы категорически согласиться не можем», — заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков.

По мнению депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Виталия Милонова, сейчас пришло время сформулировать для будущего градоначальника набор пожеланий на ближайшие пять лет.

«Мы увидели, что город с удовольствием поддержал человека, который во главу угла поставил не набор политических штампов, а обнажил очень серьезную повестку, которую нам необходимо решать и не боялся говорить о самых острых ситуациях. Поэтому, я думаю, что будущее Петербурга находится в руках тех общественников, тех неравнодушных людей, которые готовы вместе с властью решать те проблемы, которые важны для тех, кто живет в Петербурге», — убежден депутат.

Журналист и член общественной палаты Александр Малькевич считает, что все недостойные фейки и провокационные вбросы, не имеющие ничего общего с действительностью, стали только репетицией того, что ждет страну в 2021 году.

«Закончилась непростая кампания, которая на самом деле принесла большое количество так называемых фейков, то есть лжи. Мы вчера в ситуационном центре общественной палаты России весь день отслеживали всю ту ложь и вбросы, которые осуществлялись в социальных сетях с целью рассказать нам о том, как якобы неправильно, плохо, проходит избирательные компании по всей стране. Ведь эта кампания этого года — репетиция того, что ждет всю страну в 2021 году, когда мы будем выбирать новый состав Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга. И мы увидели, что разговоры об иностранном вмешательстве в наши выборы это, к сожалению, не пустой звук. Потому что Google и Facebook проигнорировали это. Просто вопиющая наглость, о которой надо говорить. И сделать так, чтобы у нас не украли победу ни в 2021, ни в 2024 году, и сделать это все мы можем только вместе с вами», — настаивает Александр Малькевич.

«Мы должны забыть о наших страхах, забыть о том, что от нашего решения ничего не зависит, забыть о том, что мы не имеем к этому отношения. Мы имеем к этому непосредственное отношение. А самое страшное, я повторюсь, это равнодушие», — заключил актер Андрей Ургант.

Участники митинга считают, что проплаченная западными кураторами либеральная оппозиция стремится дестабилизировать ситуацию в стране, расколоть гражданское общество на несколько лагерей и спровоцировать конфликт между ними. Это делается с помощью провокаций и призывов к массовым беспорядкам. Российское гражданское общество не должно дать себя обмануть