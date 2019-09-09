Ежедневно 60 тысяч детей в США отправляются за решетку

Широко известный факт — о реальном, а не показном благополучии той или страны можно судить по двум простым параметрам: отношению к старикам и отношению к детям. Как же обстоит с этим дело в самой благополучной, по собственному утверждению, стране мира — США?

Что касается стариков, то это отдельная большая тема. А в отношении «счастливого американского детства» — картина совсем безрадостная, если не сказать больше.

Наверное, любой нормальный человек просто не поверит своим глазам, узнав, что в США ежедневно (!) отправляют за решетку 60 тысяч (!!) детей.

Нужно отметить, что это происходит не потому, что американские дети настолько склонны к преступлениям или имеют какой-то врожденный «ген преступности». Вовсе нет. Такая ситуация сложилась из-за особенностей американского законодательства.

Дело в том, что так называемое «американское правосудие» абсолютно безжалостно и зачастую предвзято относится к тем, кто в силу своего возраста не мог осознавать всю тяжесть своего проступка. Или же, в силу жизненных обстоятельств, просто не мог найти другого выхода, кроме как пойти на преступление, чтобы физически выжить.

Кстати, о жизни. У детей, попавших под суд в США, нет никакого иммунитета от смертной казни. Список казненных детей был начат 16 июня 1944 года исполнением смертельного приговора четырнадцатилетнему подростку Джорджу Стинни из штата Южная Каролина. Его обвинили в жестоком убийстве сразу двух девочек.

В убийстве он не признавался, улик против него не было, но это не помешало американской Фемиде отправить ребенка на электрический стул. Его даже пришлось сажать на стопку книг, чтобы его голова достала до электродов. После пересмотра его дела в 2014 году, Джордж был… оправдан за отсутствием доказательств. Есть все основания полагать, что его осудили и казнили лишь потому, что он был темнокожим.

Здесь важно сказать, что по ряду штатов свыше 70% всех несовершеннолетних заключенных не являются белыми. Так, например, в тюрьмах штата Миннесота на одного белого малолетнего преступника приходится семь цветных. В штате Коннектикут это соотношение составляет 8 к 1. А в тюрьмах города Нью-Йорк на одного заключенного белого подростка уже приходится пятнадцать темнокожих несовершеннолетних, отмечает в своей книге доктор Карл Садлер, изучающий этот вопрос.

В целом по стране доля чисто темнокожих детей-заключенных составляет 46%, это при том, что афроамериканцы среди подростков США составляют всего порядка 16%. Да и вообще, к цветным детям американское правосудие не только заметно строже относится, но и условия их содержания под стражей тоже хуже, чем для их белых сверстников.

Даже если подростку удается выжить в американской тюрьме и выйти на свободу, он практически не имеет шанса получить хотя бы среднее специальное образование. Более того, судимость лишает его всякой возможности устроиться на престижную или высокооплачиваемую работу. И похоже, тюрьма становится обязательным местом для американских школьников.

Таким образом, на выходе из тюремных ворот появляется не «все осознавший и вставший на путь исправления» гражданин, а злой на весь мир молодой человек, без пяти минут рецидивист. Который в своей короткой жизни так ничего и не видел, кроме насилия, жестокости, криминала и тюремных «понятий». Нетрудно предположить, чем повзрослевший малолетка будет заниматься в своей дальнейшей жизни.

Отчасти такая катастрофическая картина с детской преступностью является причиной еще одного социального порока США. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, к началу 2019 года число самоубийств среди молодежи достигло беспрецедентно высоких значений для послевоенной Америки.

Тюрьма и суицид — такое страшное будущее ждет подрастающее поколение американцев, с отчаянием констатируют социологи.