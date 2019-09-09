Жаров указал на двойные стандарты уличенной во вмешательстве соцсети Facebook

Москва, 9 сентября. Глава Роскомнадзора Александр Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах, комментируя объяснение социальной сети ее вмешательства в российские выборы.

По словам главы РКН, у Facebook были все инструменты для того, чтобы не допустить нарушения российского законодательства, однако компания их не использовала. Более того, Жаров считает, что на одни замечания социальная сеть реагирует оперативно, а на другие — нет.

«В результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома и это факт. В то же время та реклама, которая относится к категории политической, с ней ничего не произошло», — заявил Жаров, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что незадолго до выборов Роскомнадзор предупредил Facebook, Instagram, YouTube и Google о недопустимости распространения политической рекламы в день тишины и в единый день голосования. Тем не менее, американская соцсеть благополучно проигнорировала предупреждение. Когда РКН обратил на это внимание, руководство Facebook ответило, что не несет ответственности за объявление своих рекламодателей.

Напомним, что 8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Окончательная явка на выборах составила 41,2%.