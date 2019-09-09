Донбасс сегодня: офицер ВСУ расстрелял мирного жителя ДНР, «элита» армии Киева спивается

Донбасс, 9 сентября. Украинские военные «потеряли» полтысячи мин. Майор ВСУ расстрелял человека за замечание в свой адрес. Десантники украинской армии массово спиваются и употребляют наркотики. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительства Донецкой и Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня за сутки зафиксировали десять нарушений перемирия со стороны украинских войск — два в ЛНР и восемь в ДНР. В результате обстрелов в Ясиноватой повреждено два дома, в поселке Донецкий (луганское направление) — один дом. При обстрелах городов и поселков использовались противотанковые комплексы, гранатометы, боевые машины пехоты и стрелковое оружие.

Как сообщает Генеральная прокуратура ДНР, 8 сентября в селе Спартак вблизи Ясиноватой сработало взрывное устройство, в результате чего одна женщина погибла и одна получила осколочные ранения. Следователями прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ВС Украины по факту применения ими средств и методов ведения боевых действий, запрещенных международным договором.

Бойцы бригады ВСУ «потеряли» полтысячи мин

В 30-й отдельной механизированной бригаде армии Киева проводится срочная инвентаризация материально-технических складов в связи с недостачей 500 мин, сообщает представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий. На текущий момент бригада уходит по ротации в пункт постоянной дислокации.

Нехватку на складах соединения 120-мм и 82-мм мин выявили оперативники Службы безопасности Украины. По данным луганчан, командиры подразделений 30-й бригады массово скупают недостающие боеприпасы в соседних частях и соединениях армии с целью сокрытия факта кражи и продажи мин.

Военная полиция задержала четырех десантников-наркоманов

В расположении 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ работает комиссия военной службы правопорядка. Дисциплина среди рядового состава оставляет желать лучшего, поскольку украинские «защитники» в большинстве своем являются алкоголиками или наркоманами.

Как сообщил пресс-офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, на днях военная служба правопорядка ВСУ задержала четырех украинских десантников, которые пребывали в состоянии наркотического опьянения. Все четверо бойцы первого батальона тактической группы, входящей в состав 46-й бригады. Военная полиция проводит расследование.

Украинские боевики расстреливают мирных жителей Донбасса

По сообщению официального представителя донецкой Народной милиции Рината Айгистова, за последнее время стало известно о двух преступлениях украинских военнослужащих против мирного населения Донбасса, проживающего на неподконтрольной ДНР территории. В конце августа выпившие националисты батальона «Азов» в поселке Новолуганское открыли стрельбу по жилым домам, в результате чего пострадала женщина 1949 года рождения. У пострадавшей — пулевое ранение ноги, полученное из-за стрельбы военного ВСУ из автомата.

Еще один случай произошел в начале сентября в одном из кафе в городе Волноваха Донецкой области. Военнослужащие украинской армии, отмечавшие день разведчика, поссорились с одним из местных жителей, который сделал замечание группе веселящихся солдат. Один из офицеров, некий майор Мельник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из табельного оружия в «обидчика», который от полученных ранений скончался на месте.