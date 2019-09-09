Колонна с техникой ВСУ взорвалась на дороге в Херсонской области

Мелитополь, 9 сентября. Несколько взрывов прогремело в колонне военной техники в Херсонской области во время передислокации военной части. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований Украины.

Военная часть переходила на новое место и перевозила технику. В одном из прицепов колонны военной техники случилось возгорание, за которым последовала серия взрывов.

Известно, что в прицепе находились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони. В результате взрыва содержимое было полностью уничтожено.

Никто из военнослужащих и гражданских лиц при взрыве не пострадал.

В настоящее время следователи территориального управления украинского бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства происшествия. Отмечается, что взрыв принес материальный ущерб в особо крупных размерах.

Осмотр места происшествия уже проведен специальными службами, в том числе и специалистами взрыво-технического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области. Готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.

Дело рассматривается по квалификации неосторожного уничтожения военного имущества, причинившего ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).

Инциденты разного характера для ВСУ не являются редким явлением.

В рядах национальных вооруженных сил случались, например, нападения на сослуживцев, торговля снарядами и факты подрыва силовиков на собственных минах при попытке демонтажа металлических конструкций.