США готовы ввести санкции против Турции «за непослушание»

Злясь на потерю одного контракта по поводу Турции и американских комплексов Patriot, США и второй отдали России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Санкции США

Соединенные Штаты оценивают возможности введения санкций в отношении Анкары за покупку российских С-400. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Мы изучаем это. Я не буду давать комментариев по каким-то конкретным решениям, но мы изучаем это», — заявил Мнучин журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Поставки новейших российских систем противовоздушной обороны, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Анкара отказалась идти на уступки.

США загнали себя в угол

Как отметил Андрей Иванов, США сами загнали себя в угол, угрожая Турции за покупку российским систем С-400.

«Анкара ведь союзник Вашингтона по блоку НАТО, зачем же было доводить ситуацию чуть ли не до прямого противостояния? Турция ведь не хотела ни с кем ссориться, не ставила никаких условий и не предъявляла никому требований. Она просто хочет защитить свое воздушное пространство максимально эффективно и при этом потратить как можно меньше денег. Желание вполне объяснимое. Но США стали шантажировать, что тогда не продадут и новейшие F-35», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог обратил внимание, что американские самолеты стоят очень дорого. И Турции в общем-то совершенно не нужны. Она же не собирается вступать в большое противостояние с сильнейшими державами планеты, а для решения локальных задач ей хватит и старого авиапарка.

«Конечно, самолеты надо обновлять, и так появилась дискуссия о покупке уже российских самолетов Су. Злясь на потерю одного контракта, американцы и второй отдали России. Но Штаты не были бы самим собой, если не были бы готовы удавиться за каждый доллар. И вот теперь уже речь идет о санкциях, так сказать «за непослушание». Только вот в современном мире такие приемы все меньше работают. Америка сегодня не безусловный мировой гегемон, и только окриками заставить всех забыть о своих национальных интересах невозможно. Подчеркну, что речь изначально шла не о большой политике, а просто о желании Турции сэкономить», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали заинтересованность Турции в российском истребителе пятого поколения Су-57. Сенатор Олег Морозов уверен, что Су-57 по боевым характеристикам превосходит американский F-35.