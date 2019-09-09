Эксперт назвал явку на выборах в Петербурге «классической европейской ситуацией»

Санкт-Петербург, 9 сентября. Доктор экономических наук и ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина Станислав Еремеев назвал показатель явки на выборах в Петербурге классической европейской ситуацией.

Еремеев стал участником круглого стола «Итоги выборов Петербурге» в информационном центре «Росбалт», где обсуждались результаты выборы губернатора и муниципальных депутатов.

«То, что мы получили в Петербурге, — это безусловная победа стратегии команды кандидата, который победил. Они смогли организовать и привести электорат в избирательные участки. Штаб кандидата свою стратегию реализовал», — отметил Еремеев.

Эксперт также прокомментировал призывы так называемой «оппозиции» проигнорировать выборы в Северной столице. По его мнению, призывы «оппозиционеров» всего лишь шум.

«Что же может принести шум, как, например, Максим Резник, который призывал прийти на участки и проголосовать против всех», — добавил он.

Ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина отметил, что в последние годы наблюдается резкое снижение явки на выборах. Он пояснил, что мобилизация электората происходит там, где ситуация близка к бурным переменам, поэтому явка в 30% — «классическая европейская ситуация, спокойная», отметили «Невские новости».

Как сообщили в горизбиркоме, явка на выборах в Петербурге составила 30,08%. Выборы прошли в соответствии с законом и без каких-то существенных нарушений, однако некоторые «оппозиционеры» — Борис Вишнневский, Максим Резник, Ольга Гусева, Красимир Врански и Андрей Пивоваров — пытались сорвать выборы.