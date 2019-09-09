Заслуженная артистка России Кудрявцева попала в больницу

Москва, 9 сентября. Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева попала в больницу с переломом бедра. Об этом рассказал ее внук Федор Дубшан в социальной сети Facebook.

По его словам, инцидент произошел в пятницу вечером. 86-летняя актриса упала дома, по всей видимости, у нее закружилась голова.

«Встать не смогла. Вызвали скорую, отвезли в больницу. Перелом бедра. Полночи провели в травматологическом», — написал Дубшан.

Молодой человек добавил, что Кудрявцевой, несмотря на преклонный возраст, решили сделать операцию по установке металлоконструкции, она запланирована на 13 сентября. Проблема, по его словам, заключается в том, что у артистки из-за травмы понижен гемоглобин, поэтому до и после операции ей потребуется переливание крови.

Дубшан поблагодарил всех неравнодушных пользователей Сети, кто беспокоится о здоровье его бабушки и желает ей скорейшего выздоровления.

«Сейчас все неплохо, ну насколько может быть неплохо в этой ситуации. Бабушка держится молодцом, бодра, не жалуется», — добавил он.

Напомним, Кудрявцева родилась 22 ноября 1932 года в Ленинграде. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ. Карьеру она начала в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу стала ведущей актрисой.

За годы, проведенные на сцене театра, она сыграла во многих спектаклях — в ее репертуаре «Накануне» по повести Ивана Тургенева, «Вишневый сад» Антона Чехова и многое другое. Телезрителям Кудрявцева известна по ролям в сериалах «Тайны следствия-2» и «Улицы разбитых фонарей».

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