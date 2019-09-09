Главные новости 9 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 9 сентября.

Грузовое судно перевернулось у атлантического побережья американского штата Джорджия. Грузовой корабль перевернулся у берегов США.

В Вашингтоне выразили опасения относительно раздела закона о бюджетных ассигнованиях на 2020 год. США опасаются ответа России на ограничения в отношении российских дипломатов.

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал правильным отказ Владимира Цемаха от сделки со следствием по MH17. Клинцевич прокомментировал отказ Цемаха от сделки со следствием по MH17.

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Грозном. Ответным огнем злоумышленник был уничтожен. Напавший на сотрудников ГИБДД преступник ликвидирован в Грозном.

«Газпром» в этом году закачает в подземные хранилища Европы не менее 11,4 млрд кубометров газа. Миллер рассказал Путину, как Европа готовится к отмене транзита через Украину.

«Умное голосование» скандального блогера Алексея Навального показывает крайне печальные результаты, что подтверждают итоги выборов в Мосгордуму. Итоги «умного голосования» показали безрассудство и недалекость Навального.

В Институте астрономии РАН опровергли информацию о возможном 9 сентября столкновении с Землей астероида 2006 QV89. В РАН уточнили дату сближения с Землей напугавшего людей астероида.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм неожиданно заявила, что закон об экстрадиции в Китай не будет отменен. Протесты в Гонконге переместились в метро после заявления властей о поддержке Китая.

Радиоведущий Армен Гаспарян заявил, что «умное голосование» блогера Навального оскорбительно для любого вменяемого избирателя. «Умное голосование» Навального лишило победы независимого кандидата Юнемана.

«Либеральные» СМИ приписывают победу «оппозиции» на выборах в Мосгордуму. ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ приписывают победу «оппозиции» на выборах в МГД.