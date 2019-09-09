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Названы полезные для мозга продукты

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Эксперты назвали продукты, полезные для мозга

Москва, 9 сентября. Частые стрессы и длительные перегрузки на работе негативно влияют на организм человека. Издание Planet Today составило список продуктов, употребление которых полезно для работы мозга и способствует улучшению мозговой активности.

В перечень вошли ягоды, зелень, овощи, оливковое масло, а также рыба и морепродукты. Способствует улучшению мозговой активности и присутствие в рационе орехов, однако в них содержится много калорий.

Также рекомендуется разнообразить привычное меню бобами, зерновой продукцией и фруктами. А вот от жареных блюд и фастфуда советуют отказаться.

Ранее международная группа ученых провела исследования, направленные на выяснение причин заболеваний сердца. Эксперты определили, что заболевания сердечно-сосудистой системы провоцируют низкая физическая активность, курение и высокое кровяное давление.

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Источник: Planet Today
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