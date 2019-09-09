Вышинский рассказал, что значит его освобождение для свободы слова на Украине

В середине мая российские журналисты перекрывали на пикете Леонтьевский переулок и у здания посольства Украины требовали свободу Кириллу Вышинскому в годовщину его ареста в Киеве. «365 дней ни за что» писали мы на плакатах и признаться, боялись, что этих дней будет много больше. Но вот настало 9 сентября и руководитель РИА Новости Украина дает пресс-конференцию на Зубовском бульваре в Москве, в родных стенах МИА «Россия сегодня». Какими мыслями поделился с коллегами Кирилл Вышинский — подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Кирилл Вышинский вышел из тюрьмы 28 августа, но в Москву прилетел вместе с другими пленными по обмену – 7 сентября. Рассказал, что задержаться в Киеве и улететь спецбортом его попросила лично уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая, что надо как-то ее укрепить? Для того, чтобы не возникло вдруг шальной мысли, что ты сел в самолет, улетел, а дальше можно ничего уже не делать, потому что ты уже на свободе, все хорошо… Задержись, пожалуйста, и прилети со всеми, чтобы это был такой некий знак того, что все обязательства будут исполнены в тот момент, когда будут все обязательства исполнены с украинской стороны», — привел он слова Москальковой.

Рассказал, что один из букетов цветов, который он купил в Москве, был для нее: Татьяна Москалькова приезжала в Киев, поддерживала его и семью, говорила с отцом и передавала такие важные весточки от родных.

Напомним, все это время в качестве основного обвинения против руководителя РИА Новости Украина использовалась статья 111 Уголовного кодекса Украины «государственная измена». Она перечисляет предельно конкретные основания для возбуждения уголовного дела: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. В ходе следствия ничего из перечисленного в деятельности Кирилла Вышинского и его издания обнаружить не удалось. Война с Россией не объявлена, доступом к гостайнам Вышинский не обладал, а вся «подрывная деятельность против незалежной» заключалась в том, что РИА Новости Украина публиковало острые статьи в рубрике «Точка зрения», где с различных позиций обсуждалась текущая ситуация в стране.

Вышинский назвал себя «секретным оружием фюрера» и «обменным фондом» в руках украинских политических деятелей. Признался, что еще во время обыска понял: к реальным возможным преступлениям, к праву его дело отношения не имеет, он станет объектом шантажа.

«Про настоящий мотив я все понял в три часа дня, — вспоминал Кирилл. — Проходил обыск, адвокат показал мне заявление, мол Вышинского было бы неплохо обменять на кого-то. То есть, не закончен обыск, мне не предъявлено обвинение, а меня уже на кого то меняют? Я понял, что у них другая цель: меня должны обменять, при помощи меня должны давить».

Украинские политики предлагали журналисту несколько вариантов развития событий: написать заявление на обмен, провести «покаянную» пресс-конференцию и признать обвинения или пойти на сделку со следствием. Вышинский от всего отказывался, а российское журналистское сообщество наблюдало, как раз за разом решением суда Кириллу отказывают в свободе. Если бы вопрос в итоге не решился новой политической волей, так бы остался сидеть, уверен журналист. Но утверждает, что ненависти к своим судьям не испытывает.

«Ненависть разрушает того, кто ненавидит. У меня нет этого острого чувства по отношению к тем, кто исполнял приказы, — рассуждал Вышинский на пресс-конференции в Москве. — И к тем, кто отдавал приказы, я ненависти тоже не испытываю. Странные люди: чтобы прорваться на второй срок, затеять такую историю… Знаете, не страшно, когда в тебя из толпы летят камни, а страшно, когда видишь в толпе знакомые лица. А я видел много знакомых лиц, многих людей знал в украинском истеблишменте, лично был знаком с Порошенко. Мне было непонятно, как можно было до этого опуститься… Мелко это как-то…»

К посольству Украины в мае приносили плакаты «Зеленский, ты же – не Порошенко, отпусти Вышинского». И тот действительно отпустил.

«Я надеюсь то, что произошло, — серьезный сдвиг. Может быть, даже употреблю такой классический журналистский штамп — тектонический сдвиг в отношениях, — прокомментировал Вышинский. — По крайней мере, этого бы очень хотелось, потому что, чего греха таить, Зеленский выиграл на огромных ожиданиях страны, на ожиданиях мира, на ожиданиях примирения внутри страны… Люди хотят изменений. Произойдут ли они? Я надеюсь, да. Как быстро? Я думаю, что сейчас это вопрос риторический, на который точно нет ответа, потому что это невозможно предсказать. Мы все верим в то, что это произойдет. В этом смысле я разделяю оптимизм Владимира Путина, который считает, что просто нет другого варианта, что эти две страны, два народа, которые вышли из одного корня, они «обречены» на примирение».

Что дальше? Кирилл Вышинский планирует оставаться в профессии и в РИА «Новости», но на какой территории работать, Москвы или Киева, не уточнил. Пока что журналист не уверен даже в том, безопасно ли ему летать на судебные заседания в Киев. Сам по-мужски бравирует, мол, «боится тот, кто не чувствует внутренней правоты». Но мать и жена поставили условие: на землю Украины без надобности — ни ногой.

«Игорь Гужва сменил место жительства, в редакции «Страны.ua» был не один обыск, кто-то сидел, как я. Под домашним арестом Вася Буровицкий — мой коллега, его арестовали в роддоме со спецназом, когда он пришел проведать жену с новорожденным сыном, – рассказал Кирилл Вышинский. — А выстрелы из гранатомета по зданию канала 112 — это точно не добавляет оптимизма. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто остается в профессии на Украине».

После буквы А стоит сказать Б, считает руководитель РИА Новости Украина: отменить санкционные списки в отношении российских журналистов, назвать убийц Олеси Бузины и закрыть, наконец, сайт «Миротворец».

«На самом деле, главное, что у меня есть сейчас: стыд за это все, — признался Вышинский. — Я же тоже гражданин Украины, это тоже моя страна. Я гражданин двух стран, у меня две страны. Но Украина — еще и моя родина. Но родина не может себя так вести…».

Есть шанс, что при Зеленском российских журналистов перестанут называть «пропагандистами», как был при Порошенко, надеется Вышинский. Что у нынешнего руководства «хватит мужества» открыть страну для российских СМИ.

«Тогда об Украине узнают больше. Я не вижу в этом ничего страшного. Мне кажется, это был бы мужественный шаг», — заявил Кирилл Вышинский.

Нам тоже так кажется. Редакция Федерального агентства новостей поздравляет Кирилла Вышинского с выходом на свободу и возможности вернуться к профессиональной деятельности.