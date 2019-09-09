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Володин заявил, что выборы в России прошли в соответствии с законом

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Володин заявил, что выборы в России прошли в соответствии с законом

Москва, 9 сентября. Выборы в России прошли в соответствии с нормами закона. Такую позицию журналистам озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совершенно очевидно для всех, что выборы прошли в соответствии с нормами закона. И здесь есть уже первая оценка Центральной избирательной комиссии», — заявил Володин.

Парламентские партии отметили, что выборы прошли в условиях конкурентности, добавил спикер нижней палаты парламента.

Он также обратил внимание, что если какие-либо замечания появятся, они будут озвучены.

«Мы живем в открытой стране, у нас многопартийность — это самое главное. Есть из кого выбрать, есть возможность отстаивать свою точку зрения», — подытожил Володин.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах России прошло более пяти тысяч выборов разного уровня.

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