Женщины Туниса жалуются на ущемление прав

Тунис, 9 сентября. Политические права женщин Туниса серьезно ущемляются по сравнению с правами мужчин, хотя африканская республика долгое время считалась лидером в вопросе гендерного равенства во всем арабском мире. Об этом в понедельник заявила глава ассоциации по защите женщин от насилия Calam Фериэль Чарфеддин (Feryel Charfeddine).

Он обратила внимание на то, что из 26 кандидатов на пост президента лишь двое являются представительницами прекрасного пола — выступающая против исламизма Абир Мусси (Abir Moussi) и бывший министр Сальма Эллуми (Salma Elloumi).

По словам Чарфеддин, политики-мужчины заранее ожидают от женщин компромиссов, полагая, что дама не будет бороться до конца, отстаивая свою точку зрения.

«Мужчины ожидают, что женщины в политике будут настолько миролюбивыми, что с ними можно не дискутировать. И женщины уж тем более не будут принимать никаких решений. Я потеряла много друзей-мужчин (из-за этого — прим. ФАН)», — отметила глава Calam.

С другой стороны, Чарфеддин отмечает нежелание женщин заниматься политикой в сугубо патриархальном обществе.

«Я не пессимист, я реалист. Женщины больше не интересуются политикой. Подсознательно они понимают, что патриархальная система сохранится», — добавила активистка.

Первый президент Туниса Беджи Каид Эссебси в свое время признавал существование проблемы гендерного неравенства, причина которой кроется не в законодательстве, а устоях общества. Политик утверждал, что депутаты могут принять закон и восстановить права женщин, но его никто не будет соблюдать.

Отметим все же, что при Эссебси ситуация с соблюдением женских прав значительно улучшилась. В частности, во время правления экс-президента был принял закон о недопустимости насилия в отношении женщин и отменен циркуляр, запрещающий женщинам вступать в брак с немусульманами.