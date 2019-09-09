Сирия, 9 сентября. Курды задержали двух учителей в одном из районов Хасаки. США и Турция завершили первый этап патрулирования «безопасной зоны» на севере САР. САА перебросила подкрепление на запад Алеппо к линии разграничения сил с боевиками, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление на запад Алеппо; нанесли ответные удары по позициям боевиков в южной части Идлиба.

«Джейш Аль-Ислам»*****: вступила в противостояние с группировкой «Лива Султан Мурад» в кантоне Африн.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала встречу с главарями исламистов в Идлибе.

Курды: задержали двух учителей в городе Хасака; подозреваются в убийстве человека в лагере «Аль-Хол».

ВС Турции: завершили патрулирование «безопасной зоны» на севере САР совместно с США.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (AleppoAMC) сообщает о том, что на рынке в городе Азаз на севере Алеппо произошел взрыв бензовоза. По данным информационного портала Step News Agency, в результате происшествия ранения получили несколько мирных жителей, также пострадал ряд транспортных средств. Информация о причинах взрыва пока уточняется.

Между тем к линии соприкосновения сил с исламистами вооруженной оппозиции продолжают прибывать дополнительные отряды союзников Сирийской арабской армии (САА). Агентство новостей Al Masdar News передает, что иранские ополченцы-шииты были переброшены на запад Алеппо после очередных провокационных обстрелов со стороны боевиков. Напомним, накануне джихадисты «Сирийской свободной армии»** (ССА) вели огонь по населенным пунктам Нуббль и Аз-Захра, подконтрольным САА.

Курдские источники публикуют сообщения о возобновившихся междоусобных стычках протурецких боевиков в кантоне Африн. Согласно сведениям агентства новостей Hawar News, столкновения произошли между радикалами бандформирований «Джейш Аль-Ислам» и «Лива Султан Мурад». По предварительной информации, обе стороны потеряли по несколько боевиков ранеными.

Провинция Идлиб

Мощный взрыв прогремел в административном центре региона. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), никаких сведений о его возможных причинах и последствиях пока не поступало.

В южной части региона продолжаются перестрелки между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции. Ответным обстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись огневые позиции радикалов на окраинах населенных пунктов Аль-Накир и Аль-Аринба.

Тем временем военный источник в сети Twitter (OAjjoub) сообщает о том, что в Идлибе состоялась встреча между лидером террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1*** Абу Мухаммадом Аль-Джулани и высокопоставленными главарями других антиправительственных формирований. О ее результатах ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Информационный портал Gulf 365 сообщает о том, что Турция и США завершили первый раунд совместного патрулирования территорий так называемой безопасной зоны на севере Сирийской Арабской Республики (САР). После этого турецкая военная колонна вернулась на территорию Турецкой Республики. Отмечается, что в скором времени Анкара и Вашингтон также задействуют авиацию для мониторинга обстановки в буферной зоне. Как известно, Дамаск осудил действия Соединенных Штатов и Турции, отметив, что создание «зоны безопасности» является нарушением территориальной целостности Сирии, а также международного права.

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News передает, что в городе Хасака прошли новые рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). На этот раз среди задержанных оказались член Технического комитета по бодибилдингу и легкой атлетике по имени Ясир Ас-Салем, а также двое учителей. Все они были взяты под стражу во время обысков, проведенных в их домах в районе Гувейран. Предполагается, что одним из поводов для ареста стало несогласие местного населения обучать детей по программам, предложенным курдами. Активисты отмечают, что практика налетов на жилые дома, похищений и арестов под любыми надуманными предлогами широко распространена на территориях, контролируемых курдскими радикалами.

Также местные СМИ сообщили о смерти человека в лагере «Аль-Хол» на юге региона. Отмечается, что неизвестные ударили мужчину острым предметом во время сна в палатке. При этом за несколько дней до этого убитый принимал участие в акции протеста. Демонстранты осуждали незаконные действия курдской милиции «Асайиш» и плохие условия проживания в лагере.

1 Организация запрещена на территории РФ.