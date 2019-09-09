Лавров обсудил с Чавушоглу Идлиб и формирование конституционного комитета Сирии

Анкара, 9 сентября. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и формирование конституционного комитета государства. Об этом сообщили в турецком ведомстве.

«Они обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в Идлибе, астанинский процесс и формирование конституционного комитета», — уточнил представитель министерства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных. Провинция Идлиб остается территорией, на которой по-прежнему находятся незаконные вооруженные бандформирования.

О важности создания органа, который займется выработкой конституционной реформы в Сирии, заявлял бывший спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, его пост занял впоследствии Гейр Педерсен. В ООН отмечали необходимость включить в состав комиссии представителей правительственных сил, оппозиции, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, племен и женщин.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН.

Ранее Педерсен сообщил, что конституционный комитет республики почти сформирован. Он выразил надежду, что ООН сможет объявить о соглашении до начала Генассамблеи 24 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.