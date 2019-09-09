Рабочая группа Госдумы изучит обращение о признании геноцида южных осетин

Москва, 9 сентября. В Госдуме создана рабочая группа по обращению от парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Мы рассмотрели обращение наших коллег от парламента Южной Осетии. Принято решение о создании рабочей группы», — заявил Володин по итогам совета думы.

Он отметил, что ее члены изучат вопрос, а по итогам подготовят свои предложения.

«Тема, которую обозначили наши коллеги из парламента Южной Осетии, является осень серьезной. Мимо обращения пройти мы просто не могли. У них есть доказательства, факты, которые они приводят в своем обращении. Мы считаем правильным, чтобы рабочая группа привлекла историков, тех, кто мог бы прояснить эту ситуацию», — добавил Володин.

Запрашивать информацию планируется в Южной Осетии, парламентарии также надеются на готовность к диалогу и со стороны Грузии, уточнил председатель Госдумы.

«Обвинение очень серьезное. Оно должно базироваться, безусловно, на документации, объективных событиях», — подытожил Володин.

Напомним, информация об обращении представителей парламента Южной Осетии появилась в начале августа. Володин поручил рассмотреть вопрос на ближайшем заседании совета.

В тексте документа указывается, что события 1920 года не получили должной оценки, а организаторы и исполнители геноцида не привлекались к ответственности.