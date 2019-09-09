Беглов победил на губернаторских выборах в Петербурге с результатом 64,45% голосов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Самовыдвиженец Александр Беглов набрал на губернаторских выборах в Петербурге 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Об этом сообщили в горизбиркоме.

«Беглов набрал 64,45%. Данные протоколов голосования на цифровых избирательных участках пока не учтены. Там проголосовали 402 жителя Петербурга», — приводит ТАСС слова представителя горизбиркома.

Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, набравшая 16,84% голосов. Следом идет Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.

Явка на выборах составила 30,08%. Избирательные участки в единый день голосования суммарно посетили 1 млн 133 тыс. человек.