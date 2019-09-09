Эксперт объяснил слова Миллера о снижении цены на газ для украинцев на 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал первоочередной вопрос переговоров с Украиной по газу. Он заявил о важности заключения прямого договора с Киевом, после чего цена на газ для украинцев может снизиться на 25%. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил Федеральному агентству новостей слова Миллера.

Председатель правления «Газпрома» сообщил президенту о том, что до конца года его компания закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд кубометров газа, что более чем в два раза превышает прошлогодний уровень.

«Одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины, — объяснил Миллер. — Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины».

Миллер добавил, что в случае заключения прямого договора с «Газпромом» на поставку газа его стоимость для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущей.

«Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной», — сказал Алексей Миллер.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, глава «Газпрома» говорит о важности заключения прямого контракта на поставку российского газа Украине, преследуя совершенно определенные интересы.

«В нынешней схеме продажи российского газа Украине сейчас на самом деле всех все устраивает. Россия продает газ европейским трейдерам, которые платят надежно, стабильно и по нормальной рыночной цене. Европейских трейдеров тоже все устраивает, потому что они, продавая украинской компании российский газ, делают для себя надбавку, физически ничего не предпринимая. А Украину устраивает то, что она может вести отсчет дней, которые она якобы обходится без российского газа. Но Миллер решил заинтересовать украинскую сторону своими словами. Потому что ситуация для «Газпрома» сейчас не самая простая. Запустить «Северный поток — 2» на полную мощность к 1 января 2020 года он не успеет, как и запустить вторую нитку «Турецкого потока». А зиму надо пережить. И «Газпрому» выгодно, чтобы эти три месяца был транзит газа на Украину, чтобы выполнялись все его обязательства перед европейцами. Поэтому он и предлагает украинцам скидку», — объяснил Игорь Юшков.

Он добавил, что сейчас полностью сменилась украинская переговорная команда по газу, а потому сложно сказать, как она отреагирует на предложение «Газпрома» и требования европейцев, которые настаивают на подписании Киевом транзитного договора с Россией.