ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Москва, 9 сентября. Пенсионный фонд России поддерживает предложенный министерством финансов вариант системы добровольных пенсионных накоплений, заявил председатель правления ПФР Антон Дроздов.

Дроздов отметил, что новый проект пока еще официально не поступал, однако по тому, что известно, ПФР поддерживает идею Минфина.

«Плюсами этого предложения является добровольность участия, возможность использовать уже сформированные пенсионные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями», — сказал представитель ПФР в беседе с РИА Новости.

Кроме того, добавил он, вариант Минфина позволит повысить пенсионные права россиян.

Ранее стало известно о новом законопроекте с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте», который был разработан Минфином. Как отметило «Утро.ру», среди ключевых элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений россиян со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса, регистрация накопительных счетов россиян центральным администратором. Ведомство направило законопроект на согласование в Минтруд, сообщил «Царьград».