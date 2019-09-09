Прозападная пресса в России вновь заигрывает с терроризмом

Чтобы прояснить отношение прозападной прессы в России к многолетней борьбе государства с терроризмом, иногда достаточно одного-единственного заголовка. Это сполна продемонстрировано при освещении сегодняшней новости из Грозного — про боевика, открывшего огонь по полицейским и пристреленного ими в ответ.

Напомним сперва, как развивались события в чеченской столице.

Сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики получили информацию о том, что установленное лицо планирует совершить нападение на полицейских. 9 сентября полицейские попытались задержать подозреваемого. Для этого сотрудники ГИБДД в 8.30 утра на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного остановили автомобиль Ford, после чего водитель машины выстрелил в сторону полицейских. Те были вынуждены открыть ответный огонь.

От полученных ранений нападавший скончался. По предварительной информации, во время инцидента никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Помощник главы Чечни, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев уточнил, что ликвидированным оказался 18-летний Усман Азиев.

«Он начал стрелять, и его пришлось уничтожить ответным огнем. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что злоумышленник может войти в город, но уйти ему не удастся. Планам нападавшего помешали профессиональные действия сотрудников правоохранительных органов», — добавил Дудаев.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. После нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Вроде бы, все просто и понятно. Перед нами еще один эпизод борьбы с терроризмом на Северном Кавказе — не первый и, увы, видимо, не последний. Но, как оказалось, так считают далеко не все. Некоторые российские СМИ постарались придать случившемуся «не столь однозначную» окраску.

Хорошо известно, что публикации в прессе в первую очередь привлекают внимание своими заголовками. Именно заголовок «программирует» читателя на то, как следует оценивать упомянутую в публикации информацию. Очень многие и новость-то не читают, формируя мнение о ней исключительно на основании знакомства с заголовком.

Федеральное агентство новостей совершило небольшую экскурсию по заголовкам в рамках одного лишь этого сюжета об уничтожении боевика.

«МВД Чечни отчиталось об убийстве 18-летнего жителя Грозного, открывшего огонь по автоинспекторам», — пишет, например, «Новая газета». Практически дублирует ее пассаж заголовок «Медиазоны»: «МВД Чечни отчиталось об убийстве 18‑летнего местного жителя, который открыл огонь по полицейским».

В обоих заголовках — ни слова о том, что именно «житель Грозного», он же «местный житель», первым открыл огонь. Неважно из чего — первый выстрел был за Азиевым, и направлен он был в сторону полицейских. Те были обязаны отреагировать на выстрел подозреваемого соответствующим образом. Что полицейские и сделали, немедленно открыв огонь на поражение.

Эту реакцию сотрудников правопорядка, защищающих как свои жизни, так и жизни окружающих, «Новая газета» и «Медиазона» охарактеризовали словом «убийство», имеющим весьма определенное эмоциональное наполнение. Что подумает читатель, наткнувшись на такие заголовки? Что в Грозном силовики хладнокровно «уложили» 18-летнего гражданского.

Правда, в обоих случаях имеется оговорка — тот открыл огонь по полицейским. Но, поскольку нет никаких уточнений, при каких обстоятельствах это произошло, а слово «убийство» намекает на явную жестокость силовиков, то… То на основании заголовка складывается ощущение, будто Азиев — без пяти минут невинная жертва!

При этом силовики не просто эту «жертву» хладнокровно «убили», но еще и цинично об этом «отчитались»…

Столь же неоднозначно воспринимается заголовок «Росбалта»: «В Чечне убит молодой боевик». Прямо какой-то нераспустившийся бутон юности, сгинувший по чьей-то злой воле.

Недалеко от «Росбалта» ушел и «Кавказский Узел», сообщающий: «Житель Чечни убит в перестрелке с силовиками». Кто первый открыл огонь? Из заголовка это совершенно непонятно. Зато акцент проставлен четко: «житель Чечни убит». И не просто «убит», а «силовиками». В перестрелке. Но при каких обстоятельствах все произошло — в заголовке ни слова.

РБК зашел с другой стороны и подал ту же новость так: «В Грозном мужчина обстрелял сотрудников ГИБДД», оставив важнейшие подробности о ликвидации преступника лишь для лида. Какое впечатление может сложиться у читателя после такой подачи? Правильно: в Чечне, мол, палят по полицейским почем зря, а те даже не в состоянии как-то ответить.

Точно так же поступил и «Дождь», подав новость под заголовком «В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским».

Но, пожалуй, дальше всех в заигрывании с терроризмом зашел «Собеседник». Он снабдил новость про уничтожение отморозка таким заголовком — «В Чечне убит 18-летний гражданин, который планировал покушение на полицейских». Тут уж полный набор: и пресловутое «убит», и указание на юный возраст, призванное пробудить жалость, и совершенно неуместное «гражданин». Который, судя по подаче «Собеседника», просто шел куда-то, еще только обдумывая злодеяния, как был «вдруг» лишен жизни, да еще не пойми кем.

Да, перед нами — не стопроцентное вранье, а «всего лишь» полуправда. Но в контексте произошедшего в Грозном упомянутые выше заголовки изданий, «прописанных» в классификаторе ФАН, воспринимаются как намеренная ложь.

...В Первую чеченскую кампанию, как мы прекрасно помним, на стороне боевиков сражались целые московские медиа-империи, включая федеральный телеканал НТВ Владимира Гусинского. Его журналисты спокойно навещали на той стороне от линии фронта самых отъявленных злодеев и палачей, влегкую интервьюировали Басаева и Масхадова, изо дня в день пропагандировали «правду повстанцев» и очень любили снимать крупно тела погибших российских солдат, презрительно называя их «федералами». Лишь полная нейтрализация «электронной пушки», палившей в спины наших войск, позволила России спустя много лет победить в чеченских горах.

Пожалуй, сегодня пришло время вспомнить тот тяжелый урок.