Россия обеспокоена миграцией террористов из Сирии в Африку

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил по итогам переговоров руководителей военных и внешнеполитических ведомств Франции и России в формате «2+2», что Африка может стать новым крупнейшим укрытием террористов после их окончательного поражения в Сирии, сообщает ТАСС. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Наиболее оптимальными для радикальных исламистов будут в первую очередь север континента и регион Сахель, уточнил российский министр обороны. Он также обратил внимание на то, что участники встречи выразили схожесть мнений относительно способов совместного устранения данной угрозы и даже определили конкретные меры в рамках координации совместной антитеррористической деятельности.

Ранее Сергей Шойгу в беседе с французским коллегой Флоранс Парли заметил, что министерство обороны РФ полностью готово к сотрудничеству с военными из Франции, причем настолько плотному, насколько к этому готов сам Париж.

Стоит отметить, что ранее неоднократно фиксировались случаи переправки боевиков из САР в африканские государства. Причем подобная передислокация чаще всего производится организованно — сразу крупными бандформированиями террористов. Более того, по мнению многих экспертов, этот логистически сложный процесс не может осуществляться без некой внешней поддержки.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что обстановка в Сирии для джихадистов сейчас действительно складывается незавидная. Несмотря на наличие отдельных крупных очагов радикального исламизма, в целом исход противостояния в САР уже понятен, добавил он в беседе с корреспондентом ФАН.

«Какой бы сложной сейчас ни была ситуация в Идлибе, в целом конфликт уже явно близится к развязке. Да, там переплелись интересы многих террористических бандгрупп, Сирийской свободной армии (ССА), турецкой стороны, но все равно все боевики понимают, как у них мало шансов, и потому им приходится подбирать план Б. Уверенность, с которой правительственные войска освобождали район за районом в Идлибской зоне, окончательно убеждает джихадистов в безвыходности их дальнейшего сопротивления в САР. Соответственно, террористы вынуждены искать для себя другой место, где они могли бы продолжать жить за счет грабежа, убийств и насилия», — отметил эксперт.

Многие африканские страны, по которым в начале десятилетия прокатилась «Арабская весна», до сих пор не могут реабилитироваться. В ряде государств уже действуют крупные террористические ячейки, и потому там боевикам из Сирии будет обосноваться значительно проще, им не придется организовывать новый «халифат» абсолютно с нуля.

«Буквально на карте они рассматривают те страны, экономико-социальное положение в которых значительно ниже обычного уровня развития, те, где процветает криминал. Именно такая обстановка в большей степени привлекает радикальные исламистские группировки, которые хотят с ходу поставить себя на новом месте в качестве доминирующей силы в регионе. Многие очень хорошо понимают, что именно Африка может стать таким комфортным убежищем для боевиков. Неслучайно Россия обсудила эту проблему именно с Францией, ведь она как никто другой знает ландшафт континента», — указал собеседник ФАН.

Конечно, Париж, будучи представителем коллективного Запада во главе с США, не хотел бы усиления России теперь и в африканском регионе. Однако французы при этом, безусловно, осознают масштабы опасности и понимают, что нужно действовать в координации для ее ликвидации.

«Они по крайней мере готовы говорить о том, что необходимо совместными усилиями предотвращать появление нового псевдохалифата, но теперь уже на «Черном континенте». Перетекание из Сирии в Афганистан оказалось не таким легким для джихадистов, прежде всего из-за сложности взаимоотношений с местным «Талибаном»1 (деятельность запрещена в РФ). Соответственно, они хотели бы обосноваться в таком регионе, где они могли бы чувствовать себя более свободно и диктовать свои условия. Африка для этого им весьма подходит. Поэтому, завершив свой бесславный путь на Ближнем Востоке и конкретно в САР, террористы, действительно, могут перебраться в африканские страны», — заключил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.