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Власти Туниса пообещали освободить задержанных туристов из Алжира

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Власти Туниса пообещали освободить задержанных туристов из Алжира

Тунис, 9 сентября. Министр иностранных дел Туниса Сабри Букадум пообещал в ближайшее время освободить пятеро туристов из Алжира, которые были задержаны на территории его страны.

О скором освобождении алжирцев стало известно от депутата из алжирской провинции Джелфа, откуда в Тунис прибыли задержанные туристы, Тахара Чауи. Парламентарий на своей странице в Facebook сообщил, что разговаривал о судьбе сограждан с главой МИД Туниса.

«Несколько минут назад министр иностранных дел Букадум заверил меня, что проблема наших граждан, заключенных в тюрьму в Тунисе, находится в процессе решения и что они скоро будут освобождены», — объявил Чауи.

Власти Туниса пообещали освободить задержанных туристов из Алжира

Пятеро алжирский туристов были задержаны в Тунисе 20 августа. Иностранцы поссорились с местным водителем из-за дорожных правил Алжира и Туниса. Тунисец обратился в полицию, после чего его оппонентов задержали и доставили в участок. Алжирцы должны были находится в тюрьме шесть месяцев.

Ранее глава ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь предупредил россиян, что Шри-Ланка, Египет, Тунис по-прежнему являются небезопасными странами для посещения, так как не могут оправиться от терактов.

Тунис находится в состоянии чрезвычайного положения с ноября 2015 года, когда в результате взрыва смертника запрещенного в России «Исламского государства»1 погибли 12 президентских охранников. Ситуация в стране по-прежнему продолжает осложнятся.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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