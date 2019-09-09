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Предвыборные дебаты вскрыли проблемы Туниса, накопившиеся за годы кризиса

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Предвыборные дебаты вскрыли проблемы Туниса, накопившиеся за годы кризиса

Тунис, 9 сентября. Выборы президента Туниса могут стать свидетельством победы демократии в арабском мире или же обернуться серьезным испытанием для страны. Об этом пишет The National.

Африканская страна с субботы по понедельник транслировала по телевидению первые предвыборные дебаты, что довольно редкое явление для арабского мира. В дискуссиях широко освещались проблемы, накопившиеся за годы в Тунисе.

В частности, речь шла о национальной безопасности и процветающем терроризме. Страна не раз подвергалась атакам боевиков, в результате нападений погибли десятки людей, среди которых и иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после того, как на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице.

В тяжелом положении находится и экономика африканского государства, которое накопило множество долгов перед иностранными партнерами. При этом в стране наблюдается рост безработицы на фоне увеличивающихся цен на продукты питания. Все это приводит к массовым протестам граждан, недовольных властью.

Предвыборные дебаты вскрыли проблемы Туниса, накопившиеся за годы кризиса

Как констатирует издание, последствия выборов главы африканского государства могут быть совершенно непредсказуемыми. Тем не менее они важны в контексте решения проблем, накопившихся в погрязшем в кризисе Тунисе, объяснило СМИ.

Голосование, напомним, назначено на 15 сентября, выборы пройдут в досрочном порядке из-за смерти главы государства Беджи Каид ас-Себси 25 июля текущего года. 

Ранее руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов отметил, что результаты выборов главы африканского государства могут лишь усугубить политический и экономический кризис в стране. 

При этом доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев призвал туристов отказаться от посещения Туниса ввиду крупных проблем в области обеспечения безопасности. Ситуация, по его словам, усугубляется и тем, что в Тунисе развита охота на людей, которых впоследствии продают в рабство.

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Источник: The National
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