Предвыборные дебаты вскрыли проблемы Туниса, накопившиеся за годы кризиса

Тунис, 9 сентября. Выборы президента Туниса могут стать свидетельством победы демократии в арабском мире или же обернуться серьезным испытанием для страны. Об этом пишет The National.

Африканская страна с субботы по понедельник транслировала по телевидению первые предвыборные дебаты, что довольно редкое явление для арабского мира. В дискуссиях широко освещались проблемы, накопившиеся за годы в Тунисе.

В частности, речь шла о национальной безопасности и процветающем терроризме. Страна не раз подвергалась атакам боевиков, в результате нападений погибли десятки людей, среди которых и иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после того, как на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице.

В тяжелом положении находится и экономика африканского государства, которое накопило множество долгов перед иностранными партнерами. При этом в стране наблюдается рост безработицы на фоне увеличивающихся цен на продукты питания. Все это приводит к массовым протестам граждан, недовольных властью.

Как констатирует издание, последствия выборов главы африканского государства могут быть совершенно непредсказуемыми. Тем не менее они важны в контексте решения проблем, накопившихся в погрязшем в кризисе Тунисе, объяснило СМИ.

Голосование, напомним, назначено на 15 сентября, выборы пройдут в досрочном порядке из-за смерти главы государства Беджи Каид ас-Себси 25 июля текущего года.

Ранее руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов отметил, что результаты выборов главы африканского государства могут лишь усугубить политический и экономический кризис в стране.

При этом доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев призвал туристов отказаться от посещения Туниса ввиду крупных проблем в области обеспечения безопасности. Ситуация, по его словам, усугубляется и тем, что в Тунисе развита охота на людей, которых впоследствии продают в рабство.