В Раде предложили сажать на 15 лет за несанкционированные переговоры с РФ

Киев, 9 сентября. Депутаты Верховной рады от партии «Голос» предложили ввести уголовную ответственность за несанкционированные переговоры с Россией. Об этом сообщил глава парламентской фракции «Голоса» Сергей Рахманин.

По его словам, законопроект планируется внести на рассмотрение Рады в ближайшее время. Отметим, что автором инициативы оказался лидер партии Святослав Вакарчук, который также является солистом популярной украинской группы «Океан Эльзы».

Как сообщает портал «Утро.ру», аналогичный законопроект разработал депутат от партии власти «Слуга народа». В партии намекнули, что введение ответственности за переговоры с РФ лишит украинских политиков возможности «пиариться» за счет государства. Речь, вероятнее всего, шла о депутате из «Оппозиционной платформы» Викторе Медведчуке, который уже несколько раз ездил в Москву и вел переговоры с Кремлем об обмене племенными между Киевом и Донбассом.

Кроме того, между Зеленским и бывшим уже министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным произошел конфликт. Глава украинской дипломатии отклонил предложение РФ по обмену удерживаемых лиц, не посоветовавшись с президентом. Зеленский тогда заявил, что Климкин превысил полномочия и должен понести дисциплинарную ответственность. Экс-министр в ответ заявил, что не обязан согласовывать подобные вопросы с главой государства. Отметим, что после досрочных парламентских выборов украинские депутаты обновили состав правительства, и МИД теперь возглавляет Вадим Пристайко.