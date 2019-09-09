Депутат Госдумы рассказал, как бывшим пленным Украины избежать бюрократии в России

Россия и Украина совершили в субботу, 8 сентября, обмен пленными в формате «всех на всех». Освобождены и приехали в Россию не только россияне, но и бывшие заключенные с украинским гражданством. Как может сложиться их дальнейшая судьба, и ждет ли их излишняя бюрократия на территории России? На вопросы корреспондента Федерального агентства новостей ответил депутат Госдумы, председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Все зависит от их желания, — сказал депутат Госдумы в разговоре с ФАН. — Наше законодательство позволяет обратиться с просьбой о предоставлении российского гражданства, а у президента есть конституционное право предоставлять это гражданство по личному решению. Главное управление по вопросам миграции сейчас очень эффективно работает по запросам на предоставление гражданства жителям Донбасса по упрощенной схеме, оно в состоянии решить любые вопросы. Но возможно, бывшие пленные надеются вернуться в свободную демократическую Украину, когда это станет возможным, и тогда сейчас им понадобится другой статус в России — вид на жительство. В этом случае мы в своем законодательстве также предоставляем широкие права этого института, по сути, мало отличающегося от гражданства».

По словам Сергея Гаврилова, успеху операции по обмену пленными способствовало взаимодействие государственной инициативы политических лидеров вместе с гражданским обществом — институтами уполномоченных по правам человека РФ и Украины.

«Россия и Украина провели уникальную операцию по обмену пленными, — заявил Сергей Гаврилов. — Многим казалось, что наши отношения заблокированы надолго, если не навсегда, и многие радикалы играли на этом, разжигая русофобию. Но активная поддержка гражданского общества России и Украины, амнистия «всех на всех», движение по «минскому» формату говорит о том, что наше законодательство в сфере защиты прав человека движется в правильном направлении».

Добавим, сегодня освобожденный журналист Кирилл Вышинский на пресс-конференции по поводу возвращения в Россию особенно отметил активное участие Татьяны Москальковой в своей истории. Вышинский рассказал, как Татьяна Москалькова поддерживала его и семью во время заключения. «Приезжала, держала за руку, говорила с моим отцом, передавала мне приветы, что было очень важно, – сказал журналист. – Пошагово принимала участие в моей судьбе, буквально шагая по коридорам Лукьяновской тюрьмы».