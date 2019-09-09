Немецкий депутат рассказал, как Германия помогла Украине решиться на обмен с Россией

Берлин, 9 сентября. Бундестаг сыграл не последнюю роль в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Благодаря немецким депутатам, собравшим за одним столом представителей Москвы, Киева, Донбасса и Крыма, переговоры об обмене удерживаемыми лицами сдвинулись с мертвой точки. Об этом рассказал парламентарий от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт.

Депутат немецкого парламента рассказал, что процесс обсуждения обмена начался еще в мае в ходе переговоров с участием представителей всех выше перечисленных сторон и членов бундестага.

«Мы давно работали над этим. Мы 7 мая провели на площадке бундестага открытый диалог с представителями Украины, России, с представителями Донбасса и Крыма. И именно на этом диалоге начался процесс. Мне вручили письмо с просьбой посодействовать в том, чтобы вышли из тюрьмы 11, по-моему, человек», — рассказал Хердт в интервью «360».

Хердт сообщил, что в результате трое из заявленных 11 человек были освобождены. В их число вошел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также участники Антимайдана Сергей Долженков и Евгений Мефедов. Что касается остальных, о них немецкие депутаты направили открытое письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, представитель которого, по словам Хердта, также присутствовал 7 мая в бундестаге.

Парламентарий отметил, что даже те, кто в итоге не попал в группу обмена, смогли после этого ощутить улучшение условий пребывания в тюрьме.

Депутат назвал происходящее положительным вектором и отметил, что благодаря ему Украина все-таки решилась на такой шаг, несмотря на давление со стороны Нидерландов.

«Да, это первая ласточка. Но направление правильное и движение правильное», — отметил он.

Хердт рассказал, что при планировании организации переговоров столкнулся с сильным скепсисом со стороны СМИ и коллег. По его словам, все были уверены, что эту идею могут ждать два варианта: либо у него просто не получится собрать всех для диалога, либо это обстоятельство еще и выльется в скандал.

Сам депутат проделанной работой доволен. Он выразил надежду, что все усилия немецких парламентариев были приложены не зря, и рассчитывает, что свершившийся обмен не станет последним шагом, поскольку на Украине еще все остаются люди.

«Вот у меня сейчас списки, там 42 человека. И по всем этим людям мы передали открытое письмо президенту Зеленскому, чтобы он обратил внимание на этих людей, на то, что там могут быть нарушения прав человека в самой процедуре и условиях содержания», — пояснил Хердт «360».

7 сентября Москва и Киев совершили обмен удерживаемыми гражданами по формуле «35 на 35». Ему предшествовала долгая дипломатическая и политическая работа. В результате были освобождены 70 человек. Этот шаг был отмечен многими политиками как знак к нормализации отношений между Россией и Украиной.