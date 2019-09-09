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Эксперт позитивно оценил готовность Беглова сотрудничать с оппонентами по выборам

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Эксперт позитивно оценил готовность Беглова сотрудничать с оппонентами по выборам

Санкт-Петербург, 9 сентября. Доктор экономических наук и ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев позитивно оценил заявление Александра Беглова о готовности сотрудничать со своими оппонентами по губернаторским выборам для развития города.

Ранее самовыдвиженец Александр Беглов, лидирующий на выборах губернатора Санкт-Петербурга по результатам обработки 98,93% бюллетеней, заявил, что готов сотрудничать со своими конкурентами: во время пятых дебатов в прямом эфире он предложил другим кандидатам вместе решать стоящие перед городом проблемы.

«Теперь важно, чтобы все назначенное начало реализовываться. Мне понравилось, что Александр Дмитриевич заявил о готовности сотрудничать с другими кандидатами», — сказал Станислав Еремеев во время круглого стола «Итоги выборов в Петербурге», передают «Невские новости».

Напомним, по результатам обработки 98,93% бюллетеней Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Как сообщили в горизбиркоме, за него проголосовали 64,47% избирателей — более 726,7 тысячи петербуржцев. Его ближайший по показателю поддержки избирателей конкурент — Надежда Тихонова от «Справедливой России» — набрала 16,86% голосов, передает «Газета.Ru».

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Источник: Невские новости
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