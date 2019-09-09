Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Челябинский облизбирком объявил о победе Текслера на губернаторских выборах

223
0 Оставить комментарий

Челябинский облизбирком объявил о победе Текслера на губернаторских выборахЧелябинск, 9 сентября. Избирательная комиссия Челябинской области на заседании в понедельник объявила официальные результаты голосования на губернаторских выборах. Наибольшее количество голосов получил самовыдвиженец Алексей Текслер, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

По данным челябинского облизбиркома, после обработки 100% протоколов Текслер набрал 69,31% голосов.

«Принято единогласно решение признать выборы [губернатора Челябинской области] состоявшимися, считать избранным Алексея Текслера», — сказал Обертас.

Явка на выборах составила 45,14%. Нарушений, способных повлиять на исход голосования, зафиксировано не было.

Избранным на должность руководителя российского субъекта считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей. Порог явки не предусмотрен.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров