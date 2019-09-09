Челябинский облизбирком объявил о победе Текслера на губернаторских выборах

Челябинск, 9 сентября. Избирательная комиссия Челябинской области на заседании в понедельник объявила официальные результаты голосования на губернаторских выборах. Наибольшее количество голосов получил самовыдвиженец Алексей Текслер, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

По данным челябинского облизбиркома, после обработки 100% протоколов Текслер набрал 69,31% голосов.

«Принято единогласно решение признать выборы [губернатора Челябинской области] состоявшимися, считать избранным Алексея Текслера», — сказал Обертас.

Явка на выборах составила 45,14%. Нарушений, способных повлиять на исход голосования, зафиксировано не было.

Избранным на должность руководителя российского субъекта считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей. Порог явки не предусмотрен.