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Политолог оценила важность победы губернатора-хозяйственника в Петербурге

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Политолог оценила важность победы губернатора-хозяйственника в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Политолог Анна Хмелева рассказала, как отразится на жизни Петербурга появление губернатора-хозяйственника.

В пресс-центре информационного агенства «Росбалт» стартовал круглый стол «Итоги выборов в Петербурге». Его участниками стали член Совета по правам человека при президенте России Наталья Евдокимова, старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич, ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев и лидер петербургского отделения «Справедливой России» Мария Шишкина.

Участие в дискуссии также приняла Хмелева, которая рассказала, что ждет Петербург при губернаторе-хозяйственнике. Эксперт убеждена, что такой руководитель будет много внимания уделять облагораживанию города. Ее собеседники подтвердили, что Северную столицу ждут перемены, передает «Невские новости».

Политолог оценила важность победы губернатора-хозяйственника в Петербурге

Напомним, накануне в Петербурге прошли выборы губернатора и депутатов местного самоуправления. По данным петербургской избирательной комиссии, самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах. После обработки 99,26% протоколов стало известно, что его кандидатуру поддержали 64,46% горожан. Голосование прошло спокойно: нарушений зафиксировано не было.

Беглова с победой на выборах уже поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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