ЦИК призвал Петербург разобраться с жалобами перед подведением итогов выборов

Москва, 9 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова предостерегла руководителя горизбиркома Петербурга Виктора Миненко от поспешного подведения итогов выборов.

По ее словам, сперва необходимо разобраться со всеми жалобами, а уже потом объявлять результаты.

«Если вы сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, то пеняйте на себя. Разберите все жалобы, мы подключимся, если надо. Мы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности в том, что со всем разобрались», — отметила Памфилова, обращаясь к Миненко по видеосвязи.

Напомним, что 8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Окончательная явка на выборах составила 41,2%.

На работу избирательных комиссий в Петербурге поступило всего 175 жалоб, причем лишь 5 из них касались губернаторских выборов. Остальные были посвящены вопросу избрания муниципальных депутатов, причем большинство из них связаны с «оппозицией». Особенно активно помешать проведению выборов в Петербурге пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие в России выборы были открытыми и успешными. По ее словам, избирательная система страны доказала свою прочность и состоятельность.