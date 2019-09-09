Красноярск, 9 сентября. Четверокласснику из школы в Сосновоборске Красноярского края пригрозили перевести на домашнее обучение из-за нестандартной прически.

Как сообщил один из Telegram-каналов, мальчик занимается футболом и хочет быть похожим на своего кумира — шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Иброгимовича. Ребенок сделал прическу man bun — выбрил виски, обесцветил часть волос до блонда.

По информации телеканала «360», руководство школы посчитало внешний вид ученика вызывающим. По мнению администрации учебного заведения, четвероклассник покрасил волосы в неестественный цвет, более того, как считают сотрудники школы, его хвостик напоминает прически 1930-х годов в стиле «гитлерюгенд».

Александр Глушаков, футбольный тренер мальчика, сообщил, что к ребенку никто не пристает, кроме директора школы и завуча.

«Конкретно претензии двух людей», — сказал он.

Когда историю о том, что ученик с прической «под Ибрагимовича» стал персоной нон грата в красноярской школе, распространила пресса, у учебном заведении отказались давать комментарии.

«Людмила Михайловна (Пестова, директор школы. — Прим. ФАН) отказывается давать какие-либо комментарии. Потому что уже приезжали СМИ, взяли интервью, но выложили информацию исковерканную, немного недостоверную», — сказали в учебном заведении.

Примечательно, что и у директора, и у завуча волосы окрашены с осветлением. В разговоре с журналистом «Боруса» они заявили о готовности прекратить красить волосы, если решение будет поддержано родителями школы.