Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона на призыв «стать нормальной страной»

Москва, 9 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на призыв главы Пентагона Марка Эспера «стать нормальной страной».

Глава Минобороны России после переговоров в формате «2+2» Россия — Франция прокомментировал заявление американского коллеги.

«Трудно что-либо добавить, — констатировал Шойгу, — единственное, что хочу сказать — мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными».

На этой же встрече присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он не оставил без внимания заявление министра обороны США, напомнив Вашингтону о силовых операциях на территории других стран, которые приводили к многочисленным жертвам и затяжным внутренним кризисам.

«Он [Эспер] призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, — уточнил Лавров. — Поскольку в ином случае мы должны были бы бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права».

С критикой в адрес России Эспер выступил на пресс-конференции в Париже. По его словам, России стоит «вести себя как более нормальная страна», а также «разделять западные ценности».