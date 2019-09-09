Три оппозиционные партии открестились от «Умного голосования» Навального

Москва, 9 сентября. Оппозиция обрушилась с критикой на «Умное голосование» Алексея Навального. Партии «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко» открестились от проекта скандального блогера.

Как передает Ruposters, глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев назвал бредом слова сотрудника так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Леонида Волкова, который заявил, что «Умное голосование» сыграло роль в выборах. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский, в свою очередь, заявил, что партия негативно относится к проекту Навального.

«Некоторые наши избиратели, скорее, вообще не пойдут голосовать, если за кандидатов, которых они бы поддержали, агитируют люди, которым они не доверяют», — пояснил он.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и вовсе заявил, что это «Умное голосование» должно быть благодарно тем кандидатам, которые прошли в Мосгордуму. Он пояснил, что три выдвиженца от партии одержали победу на выборах, так как активно работали, а не благодаря системе, предложенной Навальным.

«То, что их включили [в список «Умного голосования»] — попытка примазаться к «протестному голосованию», которое было налицо. Я считаю, что это был пиар-ход, потому что, заранее видя сильных кандидатов, которые на протестном голосовании имели очень большие шансы, их взяли и включили в этот список», — цитирует слова Миронова ТАСС.

По его мнению, кандидаты от «Справедливой России» очень продуктивно работали в своих округах, и именно поэтому партия будет впервые представлена в Мосгордуме.

Так называемое «Умное голосование», предложенное Алексеем Навальным, уже неоднократно подвергалось критике со стороны общества. Ранее Дмитрий Гудков, вышедший из-под ареста, заявил, что проект блогера является недолговечным и абсолютно неэффективным. Кроме того, недоверие к «Умному голосованию» высказывали и представители прессы. Так, например, журналистка Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух указывали, что проект Навального является мошенническим и придуман вовсе не для отстаивания интересов граждан РФ. По их словам, цель «Умного голосования» — помочь представителям так называемого «ФБК» собрать деньги на свой «отдых за границей». Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев, в свою очередь, выдвинул версию, что Навальный может использовать проект для сведения личных счетов с конкурентами.