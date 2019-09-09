Актер из сериала «Реальные пацаны» рассказал о планах на депутатском посту

Оса, 9 сентября. Актер Армен Бежанян, известный по сериалу «Реальные пацаны», рассказал, чем займется после избрания депутатом Осинской городской думы.

Новоиспеченный политик заявил, что первым делом на новом посту планирует разобраться в работе депутатского корпуса, в частности, узнать все юридические тонкости. Затем Бежанян собирается выяснить все нюансы о городском бюджете и заняться сотрудничеством с коллегами, чтобы в дальнейшем «не было разногласий в ключевых вопросах».

«В целом — делать все возможное, чтобы жители почувствовали улучшения в быту, и всячески стараться на благо граждан, — цитирует его «Вечерняя Москва».

Примечательно, что Бежанян ранее уже предпринимал попытки попасть в городскую думу города Оса, а также в Земское собрание Осинского района. Однако, в 2013 году и 2016 году соответственно актеру не удалось получить необходимого количества голосов.

Напомним, в минувшее воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. На данный момент практически все протоколы комиссий обработаны. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, явка избирателей в единый день голосования составила 41,2%, что на 3,5% выше результата прошлого года. Вторых туров на выборах губернаторов не будет.

В порядке эксперимента на территории Москвы были открыты 30 цифровых участков, на которых граждане могли проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы. Председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал их использование интересным опытом и указал на необходимость внедрить участки по всей стране.