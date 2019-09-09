Матвиенко заявила, что выборы в РФ прошли открыто и успешно

Москва, 9 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала прошедшие в России выборы открытыми и успешными. По ее словам, избирательная система страны доказала свою прочность и состоятельность.

«Сама кампания прошла открыто, очень конкурентная практически во всех субъектах РФ. По итогам выборов е поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования», — отметила она на встрече с журналистами.

Матвиенко предложила изучить опыт электронного голосования, которое применялось в этом году в Москве, и распространить его на другие регионы.

8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Окончательная явка на выборах составила 41,2%.

По информации МВД, выборы в целом прошли без существенных инцидентов, хотя в отдельных регионах были зафиксированы нарушения. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, вторых туров на выборах губернаторов не будет.

Как сообщает ЦИК, около 76,2% от общего числа избранных 8 сентября депутатов и глав регионов — кандидаты от «Единой России». Доля самовыдвиженцев составила 11,8%. Далее следуют кандидаты от КПРФ (5%), ЛДПР (3,2%), «Справедливой России» (2,3%). Самой успешной непарламентской партией Памфилова назвала «Патриотов России» — 0,36% от общего числа избранных. Меньше 0,1% получили «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Партия Роста» и «Зеленые».