В Крыму предложили возмутившейся выборами Украине сплясать гопак

Симферополь, 9 сентября. Глава избирательного комитета Крыма Михаил Малышев прокомментировал заявление так называемой «прокуратуры Автономной республики Крым» (структура, входящая в прокуратуру Украины), которая предъявила местным властям обвинения в организации выборов.

По его словам, Киев может инициировать какие угодно расследования, однако это никак не повлияет на политическую ситуацию в российском Крыму.

«Не хочется даже комментировать заявления фейковой прокуратуры, существующей только для того, чтобы получать средства из бюджета Украины. Путь они теперь на радостях от своего достижения станцуют гопак вприсядку», — пояснил Малышев РИА Новости.

Напомним, что ранее «прокуратура Автономной республики Крым» предъявила обвинения в организации местных выборов главе избирательной комиссии Крыма и его заместителю. Как сообщает ForPost, партия «Единая Россия» получила половину мест в Заксобрании Севастополя (8 мандатов). Еще 8 депутатов избраны по мажоритарным округам.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.