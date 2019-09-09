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Наблюдатели из Европы позавидовали высоким технологиям на выборах в РФ

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Наблюдатели из Европы позавидовали высоким технологиям на выборах в РФ

Зарубежные эксперты подвели итоги наблюдения за выборами в России. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, 9 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция иностранных наблюдателей, посвященная прошедшему накануне народному волеизъявлению.

Открывая мероприятие, председатель Совета российского общественного института избирательного права, сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ Игорь Борисов рассказал о том, как проходили выборы в России и наблюдение за их проведением.

«Наши выборы проходили гласно, комиссии не скрывали процедуры, — отметил он. — Международные эксперты, прибывшие из европейских стран, посетили избирательные участки в Москве, Петербурге, а также в Вологодской, Липецкой и Тульской областях. Посетили комиссии всех уровней, вплоть до окружных, а также побывали в комиссиях субъектов РФ, ознакомились с техническими средствами, обменялись позициями и оценками с российскими экспертами и наблюдателями», — рассказал Борисов.

По мнению докладчика, одной из целей общения, помимо обмена позитивным опытом, стала выработка и совершенствование избирательных стандартов, которые сегодня проверяются на прочность. Факторов такой «проверки», как он отметил, несколько. В первую очередь, это иностранное вмешательство — финансирование и поддержка определенных кандидатов из-за рубежа, вплоть до мощного информационного давления на Россию.

Наблюдатели из Европы позавидовали высоким технологиям на выборах в РФ

«Наши гости подтверждают наличие такой проблемы и требуют ее решения, — заявил Борисов, отметив, что в Совфеде уже поднималась тема зарубежного вмешательства в российские выборы. — Мы сталкивались с такими фактами! Дошло до того, что посольство США опубликовало у себя на сайте план несанкционированных мероприятий. Таким образом данное государство попыталось использовать «уличную демократию» для того, чтобы повлиять на итоги голосования, и давления на руководство России», — констатировал он.

Еще одним негативным фактором, по словам эксперта, является поток фейковых новостей, которые получили вторую жизнь с развитием современных информационных технологий. Кроме того, со стороны ряда источников было нарушение запрета на агитацию в день голосования.

Борисов уверен в необходимости бороться с фейками на международном уровне.

«Нужно вводить универсальные нормы, вместе с тем не ограничивая свободу слова, но и не позволяя вмешиваться в выборы» — считает он.

Затронув тему развития задействованных на прошедших выборах электронных систем, Борисов отметил, что тормозом развития таких технологий является отсутствие международных стандартов.

Наблюдатели из Европы позавидовали высоким технологиям на выборах в РФ

Он также поблагодарил российские неправительственные организации, волонтеров за то, что они обеспечили зарубежным гостям возможность работать на выборах и ответить на все волновавшие их вопросы.

«Я надеюсь, что иностранные наблюдатели поделятся своими впечатлениями на родине, и доведут до граждан своих стран картину, которую они увидели в России. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество ради развития демократии и верховенства права», — подытожил свое выступление Игорь Борисов.

Другой наблюдатель, адвокат, партнер в швейцарской компании Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG Сами Мейер отметил, что, наблюдая за выборам в России по приглашению ряда правозащитных организаций, он был приятно удивлен уровнем технического развития и теми технологиями, которые использовались.

«Мне кажется, эта техника даже лучше, чем у нас в Швейцарии. Я не вижу никаких нарушений. Все, что я видел, соответствует требованиям, которые мы выдвигаем к выборам», — заявил он.

Он также констатировал, что избирательная кампания в 2019 году проходила в непростых условиях внешнего давления, попыток вмешательства и даже публичных призывов выйти за рамки законных процедур.

«Несмотря на это, избирательные комиссии действовали открыто и гласно, пригласив наблюдателей и иностранных экспертов и предоставляя им всю запрашиваемую информацию. На всех участках голосование и подсчет голосов были организованы в соответствии с российскими законами и международными стандартами под контролем наблюдателей, в том числе и из-за рубежа. Было организовано видеонаблюдение, что позволяет доверять избирательным комиссиям. Выборы прошли в полном соответствии международным избирательным стандартам и законодательству РФ. Реализован принцип всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании», — рассказал Мейер.

По его мнению, электронное голосование требует тщательного анализа.

Наблюдатели из Европы позавидовали высоким технологиям на выборах в РФ

«Эта практика может быть включена в законодательство на постоянной основе», — заявил он, отметив необходимость повышения доверия избирателя к электронным инструментам голосования.

Начиная свое выступление, член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, юрист Вероник Руэз, поблагодарила общественность и власти РФ за приглашение на выборы. Она также обратила внимание на высокие технологии, применявшиеся в процессе волеизъявления и подсчета голосов.

«Интереснее всего была возможность изучить электронное голосование. У граждан РФ есть уникальная возможность —если вы из региона, но оказались в Москве, вы тем не менее можете отдать свой голос!» — восхищается она.

Руэз отметила перфекционизм и внимание, уделяемое системе проведения выборов.

«Процедура разработана хорошо, и неукоснительно соблюдается. Каждый раз проходит на все более высоком уровне. С каждым годом уровень открытости, прозрачности и понятности возрастает. Уточняется законодательство и сама процедура. Стандарты в РФ иногда даже строже, чем в Европе. В частности — система видеонаблюдения. Скажем, во Франции такой системы не существует. Вы живете в эру цифровизации, и Россия в этом вопросе обогнала нас. 88% пожелавших проголосовать через Интернет  смогли это сделать! Это очень хороший результат, который означает возможность проголосовать всем жителям РФ, обеспечивая вовлеченность в голосование граждан по всей территории страны. Особенно это важно для молодежи, которую сложно привлечь на избирательные участки, причем это актуально и для РФ, и для ЕС» — сказала юрист.

Она также обратила внимание и на то, что фейковые новости – проблема, требующая безотлагательного решения.

Наблюдатели из Европы позавидовали высоким технологиям на выборах в РФ

Вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко был поражен той эффективностью, с которой работает избирательная система в России.

«Еще в пролом году меня поразили КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней. — Прим. ФАН), камеры на каждом участке и другие технологии, позволяющие быстро узнать результаты голосования. Даже пенсионеры голосовали через Интернет, ведь для них часто бывает сложно приходить на участки. Надеюсь, что в Европе мы тоже когда-нибудь придем к такой системе», — подчеркнул он.

Другая положительная тенденция, по мнению итальянца, — возможность проголосовать тем людям, которые не смогли бы придти на участки — сотрудники Росгвардии, военные, пациенты больниц, лица, находящиеся в местах лишения свободы.

«Для них голосование началось раньше официального старта выборов. Мы в Европе постепенно подходим к этому, но опыт России — уникален! На избирательных участках поразила реакция людей, там работавших, на наш приход, а также на всех, кто приходит голосовать. Поразительно, что они действительно горды тем, что дают возможность другим людям отдать свой голос!» — рассказал он, отметив, что был рад увидеть общественный штаб, в который стекается и обрабатывается информация. Также Бьянко приятно удивило огромное количество молодых людей среди наблюдателей.

Почетный сенатор Французской Республики, председатель Общества мушкетеров Арманьяка Амери де Монтескью д’Артаньян наблюдал за ходом голосованием в Вологодской области.

Наблюдатели из Европы позавидовали высоким технологиям на выборах в РФ

«В каждой стране есть свои требования и своя процедура проведения выборов, и оценивать выборы в конкретной стране можно лишь в соответствии с ее законами и ограничениями, — убежден он. — Бросается в глаза стремление России модернизировать систему голосования. Во Франции избиратели и общественность испытывают некоторые сомнения по поводу голосования через Интернет, поскольку, по мнению ряда экспертов, есть риск нарушения анонимности, либо изменения результатов. Но по мере того, как я наблюдал за голосованием в РФ, нам убедительно продемонстрировали, как надежно защищаются права гражданина».

По мнению докладчика, на сегодняшний день главная проблема — это явка.

«Это актуально и в России, и в других странах — то погода была слишком хорошая, то плохая, то человека не было дома и т. д. Поэтому явка — главное, на что стоит обратить внимание», — отметил он.

Что же касается вмешательства в выборы, то д’Артаньян призвал внимательнее присмотреться к финансированию избирательных кампаний.

Напомним, что 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в России прошли выборы разного уровня. В том числе выборы депутатов Госдумы РФ, глав 19 субъектов Российской Федерации, а в 13 субъектах — выборы депутатов законодательных органов государственной власти.

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