Наблюдатели из Европы позавидовали высоким технологиям на выборах в РФ

Зарубежные эксперты подвели итоги наблюдения за выборами в России. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, 9 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция иностранных наблюдателей, посвященная прошедшему накануне народному волеизъявлению.

Открывая мероприятие, председатель Совета российского общественного института избирательного права, сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ Игорь Борисов рассказал о том, как проходили выборы в России и наблюдение за их проведением.

«Наши выборы проходили гласно, комиссии не скрывали процедуры, — отметил он. — Международные эксперты, прибывшие из европейских стран, посетили избирательные участки в Москве, Петербурге, а также в Вологодской, Липецкой и Тульской областях. Посетили комиссии всех уровней, вплоть до окружных, а также побывали в комиссиях субъектов РФ, ознакомились с техническими средствами, обменялись позициями и оценками с российскими экспертами и наблюдателями», — рассказал Борисов.

По мнению докладчика, одной из целей общения, помимо обмена позитивным опытом, стала выработка и совершенствование избирательных стандартов, которые сегодня проверяются на прочность. Факторов такой «проверки», как он отметил, несколько. В первую очередь, это иностранное вмешательство — финансирование и поддержка определенных кандидатов из-за рубежа, вплоть до мощного информационного давления на Россию.

«Наши гости подтверждают наличие такой проблемы и требуют ее решения, — заявил Борисов, отметив, что в Совфеде уже поднималась тема зарубежного вмешательства в российские выборы. — Мы сталкивались с такими фактами! Дошло до того, что посольство США опубликовало у себя на сайте план несанкционированных мероприятий. Таким образом данное государство попыталось использовать «уличную демократию» для того, чтобы повлиять на итоги голосования, и давления на руководство России», — констатировал он.

Еще одним негативным фактором, по словам эксперта, является поток фейковых новостей, которые получили вторую жизнь с развитием современных информационных технологий. Кроме того, со стороны ряда источников было нарушение запрета на агитацию в день голосования.

Борисов уверен в необходимости бороться с фейками на международном уровне.

«Нужно вводить универсальные нормы, вместе с тем не ограничивая свободу слова, но и не позволяя вмешиваться в выборы» — считает он.

Затронув тему развития задействованных на прошедших выборах электронных систем, Борисов отметил, что тормозом развития таких технологий является отсутствие международных стандартов.

Он также поблагодарил российские неправительственные организации, волонтеров за то, что они обеспечили зарубежным гостям возможность работать на выборах и ответить на все волновавшие их вопросы.

«Я надеюсь, что иностранные наблюдатели поделятся своими впечатлениями на родине, и доведут до граждан своих стран картину, которую они увидели в России. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество ради развития демократии и верховенства права», — подытожил свое выступление Игорь Борисов.

Другой наблюдатель, адвокат, партнер в швейцарской компании Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG Сами Мейер отметил, что, наблюдая за выборам в России по приглашению ряда правозащитных организаций, он был приятно удивлен уровнем технического развития и теми технологиями, которые использовались.

«Мне кажется, эта техника даже лучше, чем у нас в Швейцарии. Я не вижу никаких нарушений. Все, что я видел, соответствует требованиям, которые мы выдвигаем к выборам», — заявил он.

Он также констатировал, что избирательная кампания в 2019 году проходила в непростых условиях внешнего давления, попыток вмешательства и даже публичных призывов выйти за рамки законных процедур.

«Несмотря на это, избирательные комиссии действовали открыто и гласно, пригласив наблюдателей и иностранных экспертов и предоставляя им всю запрашиваемую информацию. На всех участках голосование и подсчет голосов были организованы в соответствии с российскими законами и международными стандартами под контролем наблюдателей, в том числе и из-за рубежа. Было организовано видеонаблюдение, что позволяет доверять избирательным комиссиям. Выборы прошли в полном соответствии международным избирательным стандартам и законодательству РФ. Реализован принцип всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании», — рассказал Мейер.

По его мнению, электронное голосование требует тщательного анализа.

«Эта практика может быть включена в законодательство на постоянной основе», — заявил он, отметив необходимость повышения доверия избирателя к электронным инструментам голосования.

Начиная свое выступление, член Французской национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний, юрист Вероник Руэз, поблагодарила общественность и власти РФ за приглашение на выборы. Она также обратила внимание на высокие технологии, применявшиеся в процессе волеизъявления и подсчета голосов.

«Интереснее всего была возможность изучить электронное голосование. У граждан РФ есть уникальная возможность —если вы из региона, но оказались в Москве, вы тем не менее можете отдать свой голос!» — восхищается она.

Руэз отметила перфекционизм и внимание, уделяемое системе проведения выборов.

«Процедура разработана хорошо, и неукоснительно соблюдается. Каждый раз проходит на все более высоком уровне. С каждым годом уровень открытости, прозрачности и понятности возрастает. Уточняется законодательство и сама процедура. Стандарты в РФ иногда даже строже, чем в Европе. В частности — система видеонаблюдения. Скажем, во Франции такой системы не существует. Вы живете в эру цифровизации, и Россия в этом вопросе обогнала нас. 88% пожелавших проголосовать через Интернет смогли это сделать! Это очень хороший результат, который означает возможность проголосовать всем жителям РФ, обеспечивая вовлеченность в голосование граждан по всей территории страны. Особенно это важно для молодежи, которую сложно привлечь на избирательные участки, причем это актуально и для РФ, и для ЕС» — сказала юрист.

Она также обратила внимание и на то, что фейковые новости – проблема, требующая безотлагательного решения.

Вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко был поражен той эффективностью, с которой работает избирательная система в России.

«Еще в пролом году меня поразили КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней. — Прим. ФАН), камеры на каждом участке и другие технологии, позволяющие быстро узнать результаты голосования. Даже пенсионеры голосовали через Интернет, ведь для них часто бывает сложно приходить на участки. Надеюсь, что в Европе мы тоже когда-нибудь придем к такой системе», — подчеркнул он.

Другая положительная тенденция, по мнению итальянца, — возможность проголосовать тем людям, которые не смогли бы придти на участки — сотрудники Росгвардии, военные, пациенты больниц, лица, находящиеся в местах лишения свободы.

«Для них голосование началось раньше официального старта выборов. Мы в Европе постепенно подходим к этому, но опыт России — уникален! На избирательных участках поразила реакция людей, там работавших, на наш приход, а также на всех, кто приходит голосовать. Поразительно, что они действительно горды тем, что дают возможность другим людям отдать свой голос!» — рассказал он, отметив, что был рад увидеть общественный штаб, в который стекается и обрабатывается информация. Также Бьянко приятно удивило огромное количество молодых людей среди наблюдателей.

Почетный сенатор Французской Республики, председатель Общества мушкетеров Арманьяка Амери де Монтескью д’Артаньян наблюдал за ходом голосованием в Вологодской области.

«В каждой стране есть свои требования и своя процедура проведения выборов, и оценивать выборы в конкретной стране можно лишь в соответствии с ее законами и ограничениями, — убежден он. — Бросается в глаза стремление России модернизировать систему голосования. Во Франции избиратели и общественность испытывают некоторые сомнения по поводу голосования через Интернет, поскольку, по мнению ряда экспертов, есть риск нарушения анонимности, либо изменения результатов. Но по мере того, как я наблюдал за голосованием в РФ, нам убедительно продемонстрировали, как надежно защищаются права гражданина».

По мнению докладчика, на сегодняшний день главная проблема — это явка.

«Это актуально и в России, и в других странах — то погода была слишком хорошая, то плохая, то человека не было дома и т. д. Поэтому явка — главное, на что стоит обратить внимание», — отметил он.

Что же касается вмешательства в выборы, то д’Артаньян призвал внимательнее присмотреться к финансированию избирательных кампаний.

Напомним, что 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в России прошли выборы разного уровня. В том числе выборы депутатов Госдумы РФ, глав 19 субъектов Российской Федерации, а в 13 субъектах — выборы депутатов законодательных органов государственной власти.