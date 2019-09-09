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Эксперт нашел четкую связь Навального и США благодаря рекламе Google перед выборами в РФ

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Эксперт нашел четкую связь Навального и США благодаря рекламе Google перед выборами в РФ

Москва, 9 сентября. Компании Google и Facebook распространяли на своих платформах политическую рекламу по указке Соединенных Штатов, считает член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Олег Матвейчев.

В единый день голосования в России интернет-корпорации Google, Facebook и YouTube допустили грубейшее нарушение российского законодательства — они распространяли в Сети агитационные материалы, которые категорически запрещено было публиковать. Факты распространения политической рекламы в ходе мониторинга выявили специалисты Росконадзора, отметил телеканал «360».

Иностранные компании, которые до выборов в России Роскомнадзор предупреждал о недопустимости публикации агитматериалов накануне голосования, отказались признавать свою вину. В Google заявили, что занимались поддержкой политической рекламы, соответствующей местным законам, а Facebook перекинул ответственность на рекламодателей, отметил НСН.

Эксперт нашел четкую связь Навального и США благодаря рекламе Google перед выборами в РФ

Матвейчев подчеркнул, что рекламодатели не несут ответственность за это. Он обратил внимание на то, что Google при запросе в поисковике о выборах в разных регионах выдавал проект скандального блогера Алексея Навального «Умное голосование».

«Это говорит о том, что все было специально запрограммировано. Можно просто посмотреть: где Навальный, и где, грубо говоря, Google. С одной стороны оппозиционер, а с другой – гигантская транснациональная корпорация», — пояснил эксперт в беседе с «ПолитРоссией».

По его мнению, монстры интернет-рынка не стали бы нарушать законодательство ради рядового россиянина, а это значит, что имела место политическая провокация со стороны Вашингтона. Матвейчев отметил, что связь так называемой «оппозиции» и США «оказалась абсолютно четко засвечена».

Эксперт нашел четкую связь Навального и США благодаря рекламе Google перед выборами в РФ

Эксперт считает, что Google, Facebook и другие интернет-гиганты являются оружием информационной войны, которое используется против России. По его мнению, через интернет-платформы было совершено вмешательство в дела России, и Москва просто обязана ответить на это вопиющий инцидент.

«Это была прямая попытка вмешательства во внутрироссийские дела, и наша страна должна принимать ответные меры, — подчеркнул Матвейчев. — Пора прекратить рассматривать эти компании как средства коммуникации – с тем же успехом можно и натовские танки называть средствами передвижения. Нет, это не техническая штука, это – оружие борьбы». 

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Источник: ПолитРоссия
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